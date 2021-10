Vacature: Autotechnicus bij The Engineer’ s Garage

Vrienden van de Autoblog familie: The Engineer’s Garage heeft een vacature voor een Autotechnicus!

The Engineer’s Garage moet je als Autoblog lezer bekend voorkomen. Ze hebben onze Autoblog Garage 130i technisch weer helemaal opgefrist en natuurlijk is Wouter er al langs geweest met zijn 535i Xdrive Touring. Maar nu hebben ze ons (of nog beter gezegd jullie!) nodig. Ze zijn namelijk op zoek naar uitbreiding van het team. Hieronder de vacature!

Autotechnicus (fulltime) – niveau 3 of hoger

Ben jij een autoliefhebber en wil je graag werken bij een groeiend bedrijf? Waar inzet en gedrevenheid worden beloond? Dan zoeken wij jou!

Zo ziet jouw functie bij The Engineer’s Garage eruit:

In deze zelfstandige functie stel je diagnoses gebaseerd op analyses en ervaring. Je voert zowel regulier onderhoud als complexe reparaties uit. Gedreven door vakkennis en enthousiasme laat jij je niet uit het veld slaan. Hierdoor is het werk afwisselend en uitdagend; elke dag is anders.

Wat vragen wij?

Wij zoeken een enthousiaste en initiatiefrijke collega. Passie, kennis en ervaring met BMW is een harde voorwaarde. Je bent een autoliefhebber in hart en nieren!

Je communicatieve vaardigheden zijn goed en je bent in het bezit van:

• diploma 1e autotechnicus of hoger

• diploma APK-keurmeester

• rijbewijs B

Wat bieden wij?

Ons bedrijf is voortgekomen uit liefhebberij en passie voor auto’s. Kwaliteit leveren en aandacht hebben voor de klant is de sleutel tot succes. Wij zijn een relatief jong team autoliefhebbers en bedienen een vaste klantenkring. The Engineer’s Garage is inmiddels een begrip.

Wij bieden een fijne werksfeer, goede werkplek, leuke teamuitjes en de mogelijkheid om mee te groeien met ons bedrijf.

www.theengineersgarage.com

Ben je geïnteresseerd?

Spreekt deze functie jou aan? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar [email protected]