Vader en zoon bouwen Aventador na, krijgen een echte

Lamborghini was in een gulle bui.

Waar sommige vaders met hun kind met technisch Lego spelen, pakt de Amerikaan Sterling Backus het net even wat groter aan. Hij knutselt namelijk met zijn 12-jarige zoontje een heuse replica van een Aventador SV in elkaar. Backus, natuurkundige van beroep, koos niet voor de traditionele aanpak. Hij creƫerde het merendeel van de onderdelen voor de replica namelijk met een 3D printer. Voor de motorisering koos hij een Corvette V8. Hier berichten we eerder dit jaar al over, maar nu heeft het verhaal een vervolg gekregen.

Hoewel het project nog steeds niet klaar is, heeft het al wel aardig wat media-aandacht gekregen. Op deze manier kwam het verhaal ook Lamborghini ter ore. Nu is het bouwen van replica’s niet iets wat door fabrikanten wordt aangemoedigd, dus het was de vraag of dat wel een goede zaak was. Ferrari heeft in het verleden zelfs wel eens replica’s laten vernietigen. Gelukkig bleek het heel anders uit te pakken voor de Sterling en zijn zoontje.

We zitten ten slotte in de tijd van het jaar dat er veel wordt gegeven en bij Lamborghini wilden ze zich ook van hun beste kant laten zien. Daarom besloten ze het enthousiasme dat vader en zoon Backus voor het merk tentoongespreid hadden te belonen. Als verrassing voor het zoontje werd de replica in de garage ’s nachts namelijk omgewisseld voor een echte Aventador. Vervolgens mocht het gezin de auto twee weken houden. Toch een mooi gebaar van Lamborghini, pr-stunt of niet.

Helaas was het na twee weken uit met de pret moest de Aventador S Roadster weer ingeleverd worden. Gelukkig hebben ze nog de replica. Voorlopig kunnen ze zich nog even vermaken met het bouwen daaraan en als alles lukt ook met het rijden erin.

De vorderingen van het project zijn te volgen via het YouTube-kanaal van Sterling.