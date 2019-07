Vader en zoon maken eigen Lamborghini Aventador

Ze hebben die gasten in Sant'Agata Bolognese helemaal niet nodig.

Built not bought. Die vakterm hebben deze vader en zoon uit de Verenigde Staten met recht verdiend. De twee hebben besloten een Lamborghini Aventador te bouwen. Een flink doe-het-zelf project, want een handleiding bestaat immers niet. Als inspiratie hebben ze een Aventador Superveloce LP760-4 Roadster in het achterhoofd.

De auto wordt gebouwd aan de hand van onderdelen die uit een 3D-printer komen. Laat de veiligheidsexperts van de Euro NCAP het maar niet horen. Met een 650 dollar kostende QIDI Xpro 3D printer en nog twee goedkopere printers zijn vader Sterling Backus en zijn zoon begonnen aan het project.

Het is een serieus project geworden. De onderdelen werden in kleine stukken geprint en vervolgens met methacrylaatlijm aan elkaar geplakt. Daarnaast werden de onderdelen in een koolstofvezel omhulsel gedoopt om de boel enigszins te verstevigen. Het is meer dan een groot schaalmodel, de auto kan daadwerkelijk rijden.

De krachtbron is een 5.7-liter GM LS1, afkomstig van een Chevrolet Corvette uit 2003. Het blok werd voorzien van turbo’s om het gevaarte enigszins snel te maken. Dat gezegd hebbende, we hebben slechtere replica’s van supercars gezien. Meneer Backus doet het helemaal niet verkeerd. Via YouTube en sociale media kan het avontuur gevolgd worden.

Fotocredit: lasersterling via Facebook. Met dank aan iedereen voor de tips!