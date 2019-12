Te koop: Kermit the Ford

Mag dat wel, een Ford GT verkopen?

De Ford GT is zonder twijfel een van de meeste spectaculaire Amerikaanse auto’s van het afgelopen decennium. De auto deed qua looks niet onder voor een hypercar, maar kostte een stuk minder. Nieuw althans, want de tweedehands prijzen zijn wel degelijk van hypercar-niveau. Degenen die – nota bene via een sollicitatieproces – een van de 500 GT’s wisten te bemachtigen mochten zich dus gelukkig prijzen.

Het feit dat de prijzen zo veel hoger waren had niet alleen te maken met de zeldzaamheid maar ook met het feit dat de eigenaren de auto helemaal niet te koop mochten aanbieden. Toen bijvoorbeeld John Cena dat wel probeerde kreeg hij een rechtszaak aan zijn korte broek.

Dat er een Ford GT te koop staat is an sich al bijzonder, maar nu staat er een extra speciaal exemplaar te koop. De eigenaar van deze Ford GT vond de oorspronkelijke keuze uit acht kleuren een beetje te beperkt. Daarom heeft hij zijn portemonnee getrokken om zijn auto in een unieke kleur te hullen. Hij koos voor de kleur Verde Mantis. Klinkt je dat niet erg Amerikaans in de oren? Dat kan kloppen want het is namelijk een tint die we kennen uit het kleurenpalet van Lamborghini. Deze optie kostte ruim €26.000. De eigenaar heeft daarnaast onder ander het Extended Carbon Fiber Package (€13.400) en het Dark Energy Interior Package (€22.000) aangevinkt. In totaal is de auto volgehangen met zo’n €73.000 aan opties.

De technische specificaties kunnen we natuurlijk ook niet onvermeld laten. De Ford GT heeft een 3,5-liter grote biturbo V6 achterin liggen, die goed is voor 655 pk en 746 Nm. Deze is gekoppeld aan een 7-traps automaat. De rappe Amerikaan knalt in 3,0 seconden naar de 100 en heeft een top van 348 km/u.

Dan is er nog één vraag niet beantwoord: kunnen we binnenkort een rechtszaak verwachten van Ford? Dat ligt eraan of de eigenaar de auto meer dan twee jaar in bezit heeft. Dat blijkt gelukkig het geval te zijn, want de auto stamt uit 2017. Het is dus best mogelijk dat de eigenaar er al eerder vanaf wilde, maar dat hij nog even gewacht heeft om zich niet de woede van Ford op de hals te halen. Hoe dan ook, de auto wordt volgende maand geveild op de Barret-Jackson veiling in Scottsdale. Deze veiling is voor Ford GT-liefhebbers the place to be, want in totaal worden er maar liefst 11 geveild, voornamelijk exemplaren van de vorige generatie.

Even naar het kavel koekeloeren kan op de site van Barret-Jackson.