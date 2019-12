Afrojack kiest voor Lamborghini, Nicky Romero voor McLaren

Een succesvolle DJ zijn heeft zo zijn voordelen.

Afrojack en Nicky Romero hebben veel met elkaar gemeen: ze zijn allebei DJ, ze komen allebei uit Nederland en ze heten allebei Nick. Bovendien hebben ze allebei een voorliefde voor dikke auto’s én het geld om ze daadwerkelijk te kopen. Deze week was voor beide heren een mooie week. Voor Afrojack stond deze in het teken van Lamborghini en voor Nicky Romero in het teken van McLaren.

Afrojack heeft met kerst namelijk zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Wat heeft dat met Lamborghini te maken? Nou, dat is dus haar achternaam. En ze is niet zomaar een Lamborghini, ze is daadwerkelijk de kleindochter van Feruccio Lamborghini. Mochten jullie dit niet autogerelateerd genoeg vinden: niet getreurd, de nieuwe ‘bae’ van Nicky Romero is wel degelijk een auto. Hij deed zichzelf namelijk een 570S Spider cadeau.

Vorig jaar kocht Romero ook al een McLaren, een blauwe 570S. Blijkbaar viel die wel in de smaak, want nu heeft hij opnieuw een McLaren 570S besteld. Het dak beviel net iets minder, want deze keer is het een Spider. Hoewel de achterzijde gesierd/ontsierd wordt door een flinke spoiler gaat het niet om een 600LT. Nicky kreeg gisteren de sleutels overhandigd bij Louwman Exclusive. Zijn vorige 570S (Ex Famous DJ!) staat daar nu te koop voor €174.950.

Zijn nieuwe aanwinst heeft de DJ €298.463 gekost. De V8 die in de 570S ligt produceert, zoals de naam al doet vermoeden, 570 pk. Een sprintje naar de 100 duurt 3,2 seconden en de topsnelheid komt uit op 328 km/u. Hoewel het hier om het instapmodel gaat van McLaren moet hier genoeg lol mee te beleven zijn. Als Nicky de studio even zat is kan hij nu het dak open kan ook even lekker uitwaaien.