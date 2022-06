Valtteri Bottas was doodongelukig naast Lewis Hamilton

Sterker, Valtteri Bottas was zó doodongelukkig, dat hij de Formule 1-wereld bijna voortijdig vaarwel had gezegd.

Over Valtteri Bottas is al veel gezegd en geschreven. Tot ergernis van sommigen. Maar niet voor mij hoor. Ik bedoel, je kunt wat mij betreft niet genoeg praten over de geweldigste vent die ze ooit hebben gehad in de paddock. En met afstand hè?

Om maar even aan te geven hoe geweldig hij is, wist je dat Valtteri Bottas hoogstpersoonlijk ooit een familie jonge eendjes voor het langsrazende verkeer op een drukke snelweg heeft gered? Doet ‘ie even hoor, met gevaar voor eigen leven. Ja, er zijn inmiddels meer dan 10 redenen te noemen waarom hij een geweldige vent is.

Maar daar gaan we het vandaag verder niet over hebben, we gaan even wat serieuzer over de racende Fin praten. Hij heeft in een openhartig gesprek namelijk laten weten dat hij doodongelukkig was toen hij naast Lewis Hamilton reed.

Bottas trok het allemaal bijna niet meer

In de podcast van Motor Sport Magazine zegt hij dat het erg lastig vond om naast hem in te stappen bij het dominante team van Mercedes. Voor een introverte Fin is het erg moeilijk om naast een persoonlijkheid als Hamilton te staan, waar bovendien het hele team omheen is gebouwd.

Valtteri Bottas kon Hamilton maar niet verslaan en na twee seizoenen had hij de Brit nog altijd niet voor kunnen blijven in de uitslag van een race. Niet alleen baalde hij als een stekker, hij begreep er ook geen snars van waarom hij maar niet van Lewis kon winnen. Bovendien was hij absoluut niet gelukkig met de ondersteunende rol die hij had.

Nu nauwelijks langzamer dan Hamilton

Pas in 2019 veranderde dat, toen reed de Fin naar eigen zeggen zijn beste seizoen ooit. Niet alleen wist hij een aantal races te winnen, hij leidde zelfs even het wereldkampioenschap. Die positieve ervaring heeft Bottas meegenomen in de rest van zijn carrière.

Nu rijdt hij bij Alfa Romeo en is daar de absolute leider. En helemaal mooi, hij is niet eens zo gek veel langzamer dan Hamilton in zijn Mercedes. Volgens Bottas geldt dan ook: Eind goed, al goed. Negatieve ervaringen moet je altijd proberen omzetten in iets positiefs, zegt hij. Waarvan akte.

Zie je nou wel dat Valtteri Bottas echt een geweldige vent is?

Fotocredit: De eveneens geweldige @jaapiyo