Dichterbij James Bond ga je voorlopig echt niet komen

Als je op Autoblog een artikel ziet staan waarin de naam ‘James Bond’ voorkomt, kun je er vrijwel zeker van zijn dat we het over Aston Martin gaan hebben. Waarvan akte.

Een van de dingen die zo gaaf zijn aan James Bond, is het soort auto’s waar hij mee onderweg is. De geheim agent scheurt namelijk meestal in een product van Aston Martin, in de ogen van velen het coolste merk ter wereld.

Tuurlijk reed 007 ook ooit in een BMW Z3, maar dat zullen we hem maar vergeven. En de Eend waar hij zijn kilometertjes mee maakte was ook gewoon cool. Maar helaas, niet zo cool als de Aston Martins waar hij zich gaarne in verplaatst. Veel mensen willen zich ook een beetje voelen als James Bond, maar vaak is dat onmogelijk.

Tot nu.

Koop de Aston Martin van James Bond

Je kunt nu namelijk een échte auto van James Bond in je bezit krijgen. Dus niet een speciaaltje waar alleen een paar stickers op zijn geplakt, maar eentje die echt is gebruikt in een film. En wel in de laatste, No Time to Die uit 2020/21.

Dat jaartal verraadt dat het (helaas) niet gaat om een flink aangepaste DB5, maar deze is ook niet verkeerd hoor. Het gaat namelijk om een Aston Martin DBS Superleggera. Je weet wel, die met de 5.2 liter twin turbo V12 met 715 pk. 0-100 in 3,2 seconden en een top van bijna 340 kilometer per uur. Daar hoef je je als wannabee spion geenszins voor te schamen, dunkt ons.

James heeft er niet veel mee gereden

Het verhaal achter de Aston Martin is ook wel geinig. Normaal gesproken levert de fabriek namelijk de filmauto’s, maar om eender welke reden ging dat deze keer niet. Daarom heeft de filmstudio er eentje geleend van een gelukkige bezitter. Pas na twee jaar kreeg hij hem terug, met 800 mijl extra op de teller.

En die teller staat daarmee op 850 mijl. Niet heel veel dus. En nu is hij dus te koop. Maar niet voor een spotprijsje helaas, maar dat had je vast wel gedacht. Gezien het feit dat de auto én zeldzaam én nieuw én snel én te zien is in een James Bond film, is de geschatte waarde flink hoog, namelijk £400,000 tot £500,000.

Deze Aston is echt van 007 geweest

Maar daarvoor krijg je er wel de papieren bij, waaruit blijkt dat het echt de auto uit James Bond was. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt dat middels een gebbetje ook nog eens bevestigd door het plaatje onder de motorkap… Kijk zelf maar.

Maar goed, het is dus snel verdiend voor de eigenaar, normaal moet je met een tonnetje of 3 wel genoegen nemen voor een vergelijkbare auto. Maar dan heb je géén filmster op de oprit! Wil je ook bieden, dat kan. Bonhams veilt hem morgen in Goodwood. Je weet wel, waar ook het Festival of Speed plaatsvindt.

Mocht je deze Aston Martin nou te duur vinden, maar wél fan zijn van James Bond, dan staat er ook nog een aangepaste Land Rover uit Spectre op de veiling. Die is misschien wel vetter dan die Aston (want van de slechterik) en nog goedkoper ook. De opbrengst daarvan wordt namelijk geschat op 150.000 tot 200.000 pond. Of wees eens gek en koop ze allebei.

Waarom niet, you only live twice!

