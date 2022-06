Lezersvraag: Welke auto rijden jullie zelf eigenlijk?

Eigenlijk een heel elementaire vraag op een liefhebbersblog als dit. Welke auto rijden jullie zelf eigenlijk?

Wat wij zo leuk vinden aan de Lezersvraag, is dat we de lezers van Autoblog steeds ietsjes beter leren kennen. We weten steeds beter wat jullie smaak is qua droomauto’s, welke auto jullie het saaist vinden, maar ook welke schoonmaaktip jullie hebben voor de heilige koe bijvoorbeeld.

Oh ja, om het misverstand maar meteen uit de wereld te hebben; wij zijn geen Facebook of andere datagraaier. Wij doen er verder niets mee, behalve dat we het oprecht leuk vinden om te weten wat onze lezers denken, willen en voelen als het op auto’s aankomt. Dan hebben we dat tenminste helder!

Welke auto rijden jullie zelf eigenlijk?

Eigenlijk is het best vreemd dat we helemaal niet weten wat jullie zelf rijden. Tuurlijk, van sommige mensen hebben we een vermoeden, @205zonderdak rijdt waarschijnlijk niet in een Dacia Docker en @e38ossie zou best eens in een mooie, ranke 7-serie kunnen rijden. Denken we tenminste, geen idee waarom eigenlijk…

Van ons weten jullie waarschijnlijk wel wat we privé rijden. Daarvoor is er immers de briljante categorie ‘Autoblog Garage’. Daarin staat haarfijn beschreven waar jullie scribenten zich in verplaatsen als ze niet op hun laptopje zitten om voor jullie de mooiste gratis artikelen te schrijven.

Wij rijden best wel wat verschillends

Bij ons is het geen eenheidsworst, qua vervoer. We hebben wel een voorkeur voor Duits, maar er staan ook Britten, Japanners, Fransozen en zelfs een heuse Amerikaan geparkeerd. En dan zijn er natuurlijk nog de duurtesters en de testwagens waar @bart en @wouter de bandjes van mogen oproken. Mazzelaars zijn het ook…

Maar dat weten we inmiddels wel. We willen nu graag weten in welke auto JULLIE rijden. En als je wil kun je ook nog aan ons allen doorgeven WAAROM je in die bepaalde auto rijdt? Is het vanwege de prijs, de motor, de badge, of iets anders?

Met andere woorden, barst los in de comments en bestook ons met jullie auto’s!

We hebben d’r zin an!

Fotocredit: De BMW 330i van @isobmw op Autoblog Spots