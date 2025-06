Van achterstand naar voorsprong: inhaalrace met 20 nieuwe Audi’s in 2 jaar

Vorsprung durch technik – het klinkt leuk, maar bij Audi ontbrak het aan nieuwe modellen.

Na een periode van vertraging in productontwikkeling, staat Audi nu aan de vooravond van een ongekend productoffensief. In twee jaar komen er maar liefst 20 nieuwe modellen, iedere maand lanceert Audi een nieuw model. Wat zit er achter deze inhaalbeweging en is het voldoende om de voorsprong terug te pakken?

De context: van stilstand naar versnelling

Audi erkent dat het achterop is geraakt. CEO Gernot Döllner spreekt openlijk over softwareproblemen en vertragingen in de architectuur waardoor de Q6 e-tron en zustermodel Porsche Macan veel later op de markt zijn gekomen. Het creëerde een domino-effect dat het hele productportfolio beïnvloedde. Het resultaat: een stilgevallen modelstrategie en verouderde line-up in 2023.

De ommekeer: Audi Agenda

Sinds de komst van Döllner in 2023 is de “Audi Agenda” uitgerold: een brede transformatie op strategisch, operationeel én cultureel vlak. Het doel is om Audi toekomstbestendig te maken. Deze herstructurering richt zich op nieuwe bedrijfsmodellen, snellere besluitvorming en het opnieuw uitvinden van het merk-DNA inclusief design, software en productie.

20 modellen in 24 maanden – hoe dan?

De cijfers liegen er niet om: Audi lanceert 20 nieuwe modellen tussen begin 2023 en halverwege 2025. Het zijn zowel volledig elektrische voertuigen (zoals de Q6 e-tron), plug-in hybrides (e-hybrid) in alle segmenten, maar ook komen er nog nieuwe Audi’s met verbrandingsmotoren.

Daarmee transformeert Audi van het merk met het oudste premiumportfolio naar het jongste binnen slechts twee jaar. De eerlijk gebiedt natuurlijk wel te zeggen dat Audi vanalles als nieuw model lijkt te tellen. De Sportback van de Q5, dat is een nieuw model. Een A5 met een hele dikke motor noemen we RS5 en telt Audi ongetwijfeld ook mee.

Plug-in hybride als overbruggingsstrategie

Opvallend is de duidelijke keuze voor plug-in hybrides. Audi positioneert deze techniek niet als overgangstechnologie, maar als een volwaardig, toekomstbestendig alternatief dat “de komende 7 tot 10 jaar” relevant blijft. Dit past binnen het streven naar flexibiliteit in een onvoorspelbare markt, waarin sommige regio’s nog niet klaar zijn voor volledige elektrificatie.

Te snel? Van correctie naar continuïteit

Hoewel de versnelling nu zichtbaar is, erkent Audi dat het tempo daarna weer naar een stabieler niveau moet. Vanaf 2026 wil het merk jaarlijks twee nieuwe modellen uitbrengen, dat is vol te houden voor engineers, marketeers en dan snappen klanten het misschien ook nog. Een gefaseerde aanpak moet voorkomen dat nieuwe vertragingen ontstaan.

Audi’s ambitie: van volger naar vormgever

Döllner spreekt niet alleen over volume en snelheid, maar ook over identiteit: “We willen Audi opnieuw uitvinden.” Met Massimo Fraschella als nieuwe designchef, de samenwerking met Rivian op softwaregebied én een reorganisatie naar een matrixstructuur wil Audi sneller en innovatiever worden. De focus ligt op onderscheidende designs, betere in-car experience en leiderschap in geautomatiseerd rijden.

En LED’s. Audi is en blijft koning van de wat overdreven lichtsignaturen. Voor alle nieuwe modellen kan je tegenwoordig de dagrijverlichting voor op verschillende patronen instellen. Het is volstrekt onnodig, maar dat geldt voor meer zaken in het leven.

De kers op de appelmoes is echter de OLED-achterlichten. Audi is nog de enige fabrikanten die het voor elkaar heeft gekregen, technisch was dat nog niet zo makkelijk. Ook de OLED’s zijn onnodig, maar wel heel fraai, zeker in het donker. Let er maar eens op als de dagen weer korter worden.

Conclusie

Audi’s inhaalrace is niet alleen een reactie op het verleden, maar een poging om de toekomst te claimen. Met 20 nieuwe modellen in 2 jaar probeert het merk zich te herpositioneren als technologisch en designmatig leider. Of dit lukt, hangt af van meer dan productlanceringen, het draait om visie, uitvoering en veerkracht.

Wat denken jullie? Houdt Audi dit vol?