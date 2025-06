Let op voor nep-hulpverleners: zo gaan ze te werk

Nog iets om in de gaten te houden op zomervakantie.

Schrijven we mee, zomervakantiegangers? Na de valse QR-code, ninjaflitser, campermaffia en nieuwe verkeersregels in Italië is er nog een factor op de weg om rekening mee te houden. Het gaat om nep-hulpverleners die gestrande automobilisten op vakantie ”helpen”.

Er komen schijnbaar steeds meer gevallen binnen van nep-ANWB’ers in het buitenland. De criminelen kijken via navigatieapps als Waze waar een auto stilstaat naast de weg en zijn vaak eerder ter plaatse dan de officiële hulpdiensten. Zodra ze je van de weg hebben geholpen, krijg je een flinke rekening onder je snufferd geschoven. Deze kun je niet verhalen op je verzekering, omdat de fraudeurs niet erkend zijn.

Wat kost je auto laten wegtakelen?

Afgelopen jaar werden er al mensen opgelicht in het Oostblok, maar nu zijn er ook malafide takelaars gespot in Frankrijk en België. Voornamelijk in en rondom grote steden. Hoe duur zo’n neppe takelfactuur is? Meer dan € 250. De tarieven liggen in Frankrijk vast en zijn in de meeste gevallen lager.

Doordeweeks voor een auto tot 1.800 kilo: € 148,67

Doordeweeks voor een auto tussen 1.800 en 3.500 kilo: € 183,83

Weekend of feestdag voor een auto tot 1.800 kilo: € 223,01

Weekend of feestdag voor een auto tussen 1.800 en 3.500 kilo: € 275,75

Hoe herken je oplichters?

Er zijn verschillende manieren om de nep-ANWB’ers er tussenuit te pikken.

Misleidende voertuigen en kleding: Alleen in de Duitstalige landen en Noord-Italië kom je ADAC-werknemers tegen. Daarbuiten is de dienst niet werkzaam. Komt er dus een ADAC-takelwagen je helpen in Frankrijk, dan kun je ze vriendelijk bedanken.

Alleen in de Duitstalige landen en Noord-Italië kom je ADAC-werknemers tegen. Daarbuiten is de dienst niet werkzaam. Komt er dus een ADAC-takelwagen je helpen in Frankrijk, dan kun je ze vriendelijk bedanken. Bespeur te snelle hulp: oplichters staan ​​vaak langs de snelweg te wachten en bieden hun diensten direct aan na een pechgeval.

oplichters staan ​​vaak langs de snelweg te wachten en bieden hun diensten direct aan na een pechgeval. Geblokkeerde noodoproepen: nep-pechhulpverleners gebruiken jammers die oproepen naar het internationale noodnummer blokkeren. Probeer dus gerust even het noodnummer van de desbetreffende hulpdienst te bellen.

nep-pechhulpverleners gebruiken jammers die oproepen naar het internationale noodnummer blokkeren. Probeer dus gerust even het noodnummer van de desbetreffende hulpdienst te bellen. ”Wat kost dit geintje?”: Vraag in geval van twijfel naar het tarief dat je zult betalen, want de prijzen voor pechhulp langs de snelweg zijn gereguleerd. Als de prijzen variëren, ga dan niet met de takeldienst in zee.

Vraag in geval van twijfel naar het tarief dat je zult betalen, want de prijzen voor pechhulp langs de snelweg zijn gereguleerd. Als de prijzen variëren, ga dan niet met de takeldienst in zee. Download de SOS Autoroutes-app: voor Frankrijk is er een speciale app die je locatie doorstuurt naar echte hulpverleners. Je kunt de app downloaden via de App Store voor Apple-gebruikers en de Play Store voor Android-toestellen. Als-ie het doet tenminste, want afgelopen jaar wilde de app niet bij iedereen opstarten…

Zo hopen we te voorkomen dat jouw volgepakte RS4 een dure vlucht maakt.

Foto: Vliegende RS4 gespot door @rubinsky

Bron: HLN, Pro Mobil