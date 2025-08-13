Van deze Japanse roadster is er maar één (en die kan van jou zijn)

Deze auto is aanzienlijk minder modern dan je op basis van de buitenkant zou vermoeden.

De legendarische Honda NSX is er nooit als cabrio geweest. Van de eerste generatie was er weliswaar een targavariant, maar daar bleef het bij. De tweede generatie is er überhaupt niet met open dak geweest. Toch bestaat er één NSX Roadster.

Marvel-liefhebbers zullen deze auto wellicht herkennen: het is de auto waarin Tony Stark reed in de eerste Avengers-film. Het futuristische design van de auto past uitstekend bij het personage. Wat je echter niet zag in de film was het stokoude interieur van deze auto.

Hoe zit dat? Nou, de film kwam uit in 2012, toen de tweede generatie NSX alleen nog een concept car was. Daarom is deze NSX Roadster gebouwd op basis van een oude NSX uit 1991. De donorauto had meer dan 400.000 kilometer op de teller, maar kreeg dus op spectaculaire wijze een tweede leven.

De Roadster is speciaal voor de film ontworpen door het designteam van Acura en gebouwd door de firma Trans FX. Dankzij het feit dat een oude NSX als basis dient, is dit geen statisch object, maar gewoon een functionerende auto.

Dit is een hele gave en volstrekt unieke auto, die deze week tentoongesteld zal worden tijdens Monterey Car Week. En belangrijker nog: volgend jaar zal de auto geveild worden door Acura. Deze NSX zal ongetwijfeld een leuk bedrag opbrengen, wat naar een goed doel zal gaan.