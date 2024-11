Zoals deze NSX rijdt er geen tweede rond in Nederland

De Spot van de Week is ditmaal een unieke Honda NSX.

De nieuwe Honda NSX kom je letterlijk nooit tegen, maar de originele NSX is ook niet bepaald een auto die je vaak ziet in het Nederlandse straatbeeld. En al helemaal niet zoals ‘ie hier gespot is door spotter @biertjuh.

In totaal staan er 46 exemplaren van de eerste generatie Honda NSX op Nederlands kenteken. Het merendeel daarvan is rood, zilver of zwart, maar er is één geel exemplaar. Dat is sowieso een zeldzame kleur op de NSX en in Nederland is het zelfs volstrekt uniek.

Het betreft een vroeg exemplaar, want deze auto dateert uit 1991, het tweede bouwjaar van de NSX. Dat betekent dat deze NSX nog gewoon een vast dak heeft en niet het targadak wat in 1995 werd geïntroduceerd. Dat is een pluspunt, want met het open dak moesten er toch concessies gedaan worden aan een perfect uitgebalanceerde sportwagen.

De NSX ziet er vandaag de dag nog steeds spectaculair uit, al is het vermogen van 273 pk niet meer zo indrukwekkend. Maar dat had natuurlijk alles te maken met het herenakkoord wat de Japanse merken in die tijd hadden.

Zoals je ziet is deze NSX niet geheel standaard. De auto is voorzien van een carbon spoiler in de stijl van de latere NSX-R. Verder is deze NSX uitgerust met de favoriete velgen van iedere JDM-liefhebber: Volk Racing TE37’s.

Omdat dit een unieke verschijning is in Nederland is de Spot van de Week deze keer voor @biertjuh. Hij krijgt een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze NSX op Autoblog Spots