Van deze Mercedes met 6,0 liter V8 zijn er maar 2 gebouwd!

En één daarvan staat nu te koop in Nederland.

De eerste generatie CLK wordt een beetje overschaduwd door de tweede generatie. Niet helemaal onterecht, want die zag er gewoon beter uit en er waren veel dikkere versies van. Vandaag gaan we echter kijken naar een hele dikke versie van de éérste CLK.

De dikste versie die je bij Mercedes zelf kon krijgen was de CLK 55 AMG. Daar zijn er een kleine 3.400 van gebouwd, wat al relatief weinig is voor een AMG. De auto die we hier zijn is echter nog een factor 1.700 zeldzamer.

Deze CLK heeft geen 5,4 liter V8, maar een mokerdikke 6,0 liter V8. Het betreft een creatie van Carlsson, genaamd de Carlsson CM 60 RS. Dankzij het opgeboorde blok levert deze AMG nu 405 pk in plaats van 347 pk.

Een CLK 55 AMG is uiterst subtiel qua uiterlijk. Ook daar heeft Carlsson wat aan gedaan: de auto is voorzien van bumpers en sideskirts die de CLK een stuk dikker maken. Tevens is de auto uitgerust met Carlsson-velgen, die helaas wel een stuk minder mooi zijn dan de originele Monoblocks.

Carlsson heeft geen half werk geleverd, want ook het interieur van de CLK is aangepakt. Dit is uitgevoerd in de bijzondere combinatie van bruin leer en carbon. Echt stijlvol is het niet, maar het kan natuurlijk veel erger.

Van deze Carlsson CLK zijn er slechts twee gebouwd, dus veel zeldzamer dan dit wordt het niet. En een daarvan heeft dus zijn weg gevonden naar Nederland. De auto staat nu te koop bij Leitner, met 33.000 km op de klok. De vraagprijs €79.500, wat pak ‘m beet vier keer zo duur is als een normale CLK 55 AMG.