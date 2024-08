Deze nieuwe AMG heeft voor het laatst de 6.2 liter V8 onder de kap

Voor de laatste keer een nieuwe Mercedes-AMG met de befaamde atmosferische 6.2 liter V8.

Als je het hebt over de bekendste motor van Mercedes-AMG van de laatste decennia dan hebben we het natuurlijk over de 6.2 liter V8. Ja, daarna kwam de 5.5 liter biturbo V8 en vandaag de dag moeten we het doen met de ook inmiddels vrij bekende 4.0 liter met zijn Hot V turbo. Eerlijk is eerlijk: de 6.2 liter spant de kroon.

AMG GT3 Edition 130Y Motorsport

Al een tijdje levert Mercedes-AMG de 6.2 liter V8 niet in de personenauto’s van het merk, maar tot heden werd de krachtige motor nog wel gebruikt in de racerij. Daar is nu een einde aan gekomen. Mercedes-AMG heeft de AMG GT3 Edition 130Y Motorsport gepresenteerd. De laatste met de 6.2 liter V8.

Een miljoen euro

Er worden slechts 13 exemplaren van deze racer gemaakt en Mercedes presenteerde dit model tijdens Monterey Car Week. Het is vanzelfsprekend dat alle exemplaren al vergeven zijn aan een koper. Het bizarre prijskaartje van een miljoen euro per stuk hield de kopers niet tegen om een order te plaatsen.

Anno 2024 zijn de specificaties nog steeds bijzonder indrukwekkend. 680 pk uit een atmosferische 6.2 liter, dat is dik meer dan 100 pk per liter. Het mooie van dit blok is dat het piekvermogen aangesproken wordt bij 7.250 tpm. Kortom, uitwringen die hap! Met al die turbomotoren van tegenwoordig krijg je een stuk eerder het maximum vermogen voor je kiezen. Het max koppel van 731 Nm al is beschikbaar bij 5.250 tpm.

De motor mag dan een dinosaurus zijn. De technologie van AMG GT3 Edition 130Y Motorsport is dat niet. De Mercedes is bijvoorbeeld uitgerust met DRS, waardoor een topsnelheid van 321 km/u mogelijk is. Ten opzichte van voorgaande AMG GT3’s levert dit speciaaltje 15 procent meer downforce. Het gewicht? Slechts 1.275 kg. Ook bijzonder gaaf zijn de 18 inch magnesium wielen.

De 13 eigenaren van deze exclusieve AMG mogen alleen op het circuit spelen met deze auto. Vanzelfsprekend is de GT3 niet straatlegaal. De vraag is of ze er echt mee gaan racen in competitieverband, of dat de kopers de auto ergens in een kelder zetten. Wie het weet mag het zeggen. Tasje erbij?