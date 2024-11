Deze Mazda Iconic SP met wankelmotor gaat écht in productie!

Al zorgt die rotatiemotor niet voor de aandrijving.

Megatoffe auto’s ontwerpen: het kan nog. Dat bewees Mazda wel tijdens de autoshow van Tokio van vorig jaar. Deze oogstrelende fantasieauto’s vervolgens ook productieklaar maken, dat doen er niet veel. Mazda belooft dat nu wel te doen door de Iconic SP in productie te brengen.

Volgens het hoofd van de Mazda-ontwerpafdeling die luistert naar de naam Masahi Nakayama kunnen we ons opmaken voor een productie-SP. ”Dit concept is niet een van die lege showauto’s. Het is ontworpen met de echte intentie om er een productiemodel van te maken in de niet zo verre toekomst”, zegt hij tegen Autocar. Hoe ver de ”niet zo verre toekomst” voor ons ligt, wil Nakayama nog niet zeggen.

Specificaties van de Mazda Iconic SP

Hopelijk weet Mazda ongeveer dezelfde prestaties naar de echte wereld te halen als dat de conceptauto heeft. In het bakje van 1.450 kilo schoon aan de haak, liggen elektromotoren die voor 370 pk aan vermogen zorgen. Daardoor zou een sprintje van 0 naar 100 in 3,9 seconden geklaard moeten zijn.

Dan het kroonjuweel van de Mazda: de wankelmotor. Dit blok zorgt dus niet voor de aandrijving, maar is er puur en alleen om de accu aan te vullen. Zeg maar net als bij de MX-30 R-EV. Alles bij elkaar weegt de beeldschone creatie 1.450 kg en zou dat gewicht perfect verdeeld zijn over de voor- en achteras.

De Iconic SP lust duurzame peut

De kans is groot dat Mazda ook daadwerkelijk zo’n aandrijflijn wil gebruiken bij de productie-Iconic SP. Het merk vertelt trots over de compacte vorm van het blok waardoor hij makkelijk in een sportauto past. Sterker nog, in de conceptversie is de motor laag in het midden geplaatst voor een laag zwaartepunt.

Daarnaast lust de rotatiemotor synthetische brandstof en waterstof. Hoofd planning van Mazda, Naohito Saga, zegt dat deze brandstoftypes een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst van de mobiliteit. Motoren die het duurzame goedje drinken, zouden 90 procent minder emissie uitstoten dan dezelfde versies op benzine. Zo kan moedertje natuur helpen met je auto dus ook op zeer stijlvolle wijze.