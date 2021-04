Hyundai Kona N met 280 pk eindelijk officieel - Autoblog.nl

Na geruchten, teasers en andere zoethoudertjes is ‘ie eindelijk officieel. Dit is de Hyundai Kona N met 280 pk!

Een Hyundai Kona met pit. Wie had ooit gedacht dat dit werkelijkheid zou worden. Nou, bij de N-afdeling van het Zuid-Koreaanse automerk zeker wel. De gloednieuwe Hyundai Kona N is een gepeperde SUV met spierballen.

Het model wordt aangedreven door 2.0-liter viercilinder benzinemotor. Het blok levert 280 pk en 392 Nm aan koppel. Precies, dat zijn exact dezelfde waarden als de i30N. In tegenstelling tot de hot hatch, is de Kona N altijd gekoppeld aan een een 8-traps N DCT-transmissie. Het ding sprint in 5,5 seconden naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 240 km/u. Dat is niet de magische 250, maar je kunt in elk geval Volvo’s en Renaults inhalen. Het gewicht ligt op 1.510 kg.

Je kunt de Hyundai Kona N eenvoudig herkennen aan zijn sportschool uiterlijk. Een nieuwe grille, andere motorkap, 19-inch velgen, rode accenten en sportstoelen zijn enkele kenmerken van de hete SUV. Hyundai begrijpt (gelukkig) ook dat het niet alleen rechtdoor snel moet gaan. De Kona N is uitgerust met een Electronic Limited Slip Differential (e-LSD) en de Electronic Stability Control (ESC) is volledig uit te schakelen. Prettige zaken waar je veel profijt van hebt als je gaat boenderen.

Hyundai Kona N

De SUV beschikt over vijf rijmodi. Normal, Eco, Sport, N en N Custom. Met dit laatste kun je zaken als de het gasrespons van de motor, besturing, ESC en uitlaatgeluid naar eigen smaak aanpassen. Ja, die ex BMW M-specialisten bij Hyundai N weten wel wat autoliefhebbers willen.

Helaas kunnen we dit bericht niet vrolijk afsluiten met een prijs en beschikbaarheid. Hyundai Nederland heeft namelijk nog niet besloten of de Kona N überhaupt in de prijslijsten komt te staan. In Nederland worden leuke auto’s immers belastingtechnisch achterlijk zwaar belast, waardoor importeurs wel twee keer nadenken voordat ze performance modellen opnemen in het aanbod.