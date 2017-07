Van dit tweedehandsje bestaan er maar 17

We moeten er wel bij zeggen dat het een occasion voor de fijnproever is.

Een heerlijk eigenzinnig Brits merk dat we zich prima laat scharen in de categorie TVR en Bristol, zo kunnen we Marcos nog het beste omschrijven. Het merk bestaat sinds 2007 helaas niet meer en dus zullen er (zoals het er nu uitziet) geen nieuwe TSO’s op de weg verschijnen.

Gelukkig hebben we de types uit het verleden nog, waar deze Mantaray er eentje van is. Van de Mantaray werden volgens de verkoper 26 exemplaren gebouwd en 17 stuks hadden een V8 van Rover. Dit blok is in de Mantaray V8 S goed voor 230 pk bij een koppel van 320 Nm. Niet bloedstollend, maar vergeet niet dat de auto slechts 1.040 kg weegt.

Zeldzame Britse auto’s kennen vaak een groot nadeel: het stuur aan de verkeerde kant. Heeft op zich z’n charmes, maar achteruit door de McDrive moeten rijden gaat na een poosje vervelen. Deze Mantaray heeft het stuur gewoon links zitten dus geen logistieke en ergonomische issues op dat gebied. De zilveren beauty heeft 48.707 kilometer aan levenservaring, de prijs bedraagt 27.950 euro.

