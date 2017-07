Deze Renault-theepot gaat niet stuk na 13 rondjes

Too soon?

Het is alweer 40 jaar geleden dat Renault de Formule 1 verbaasde door met turbomotoren op de proppen te komen. Anno ’77 stond deze techniek nog in de kinderschoenen en de concurrentie bekeek de “gele theepotten” met argwaan en misschien zelfs een vleugje minachting. Desalniettemin waren de geblazen motoren binnen enkele jaren verplichte kost voor wie mee wilde doen om de knikkers.

Om het 40-jarige jubileum te vieren komt Renault nu met, inderdaad, een gele theepot in de kleuren van Renault Sport op de proppen. Verder is het natuurlijk ironisch dat de Renault-motor achterin de Red Bull van Max (niet die van Ricciardo) net als de theepot regelmatig stoom afblaast, wat ook meteen het verhaal achter de bijnaam van de eerste Renaults met turbomotor is.

Die dingen gingen in het begin nog weleens stuk (nu nooit meer) door hitte-ontwikkeling en dus noemde Ken Tyrrell de eerste Renaults met turbo gekscherend Yellow Teapot. Wie zelf zo’n gerse theepot in z’n keuken wil zetten moet 129 euro meebrengen. De apparaten zijn te koop via de webshop en er komen slechts 40 exemplaren van.