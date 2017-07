Oostenrijk FP2: Verstappen nipt sneller dan Ricciardo

Kon Max zijn snelheid van de eerste vrije training consolideren in de tweede?

Eerder vandaag ging Max behoorlijk hard op het thuiscircuit van Red Bull in Spielberg. Dit ondanks het feit dat we na Canada en Bakoe wederom op een baantje zijn aanbeland waar motorvermogen ontzettend belangrijk is. De turbotor van Renault heeft zo lijkt het dus echt wat gainz geboekt in de gym. Dat gezegd hebbende kunnen Ferrari en Mercedes nog altijd meer liften, maar daarover later meer.

Een minstens net zo grote verrassing in FP1 was dat de twee McLaren coureurs zich in de top-10 wisten te nestelen met de nieuwe Honda-motor. Een ongekende weelde voor de Brits-Japanse combinatie. Maar de vraag is zoals altijd: hoe ontwikkelt een en ander zich over de rest van het weekend.

Aan de start van FP2 hangt de angst voor regen in de lucht. De kans dat het wat gaat sputteren is naar verluidt 80 procent. Zodoende is er meteen veel actie op de baan. Ericsson en Bottas zetten de trend van de ochtend door en gaan al snel in de rondte. Maar wacht even, waar is Max eigenlijk?

Helaas voor de Nederlander staat hij het eerste half uur van de sessie stil in de garage. De ongetwijfeld weer ietwat gefrustreerde Nederlander laat er geen gras over groeien. In plaats daarvan neemt hij de moeite het gras even te maaien in bocht 10 met zijn RB13. Het is per slot van rekening Red Bull’s circuit, dus het is wel zo netjes van Max om de tuin ordentelijk te onderhouden.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Max’ voormalig teamgenoot Sainz laat geen mogelijkheid onbenut om te laten zien dat hij alles kan wat Max kan en volgt even later het voorbeeld van MV33.

Nog even terugkomend op die power van de Renault-motor: de F1-organisatie gooit er na een uurtje in de sessie dit overzicht uit van de snelste tien auto’s in de Speedtrap.

Zoals te verwachten viel zien we dus toch nog steeds vooral PU’s van Ferrari en Mercedes terug in dit lijstje. Alleen op de plaatsen acht en negen vinden we R.E.17’s terug. Die liggen echter niet in de staart van de RB13, maar in de Renault van Hulkenberg respectievelijk de STR12 van Kvyat. Uiteraard heeft topsnelheid deels ook te maken met de balans die het team kiest tussen downforce in de bochtjes en lage drag op de rechte stukken. Desalniettemin suggereert dit lijstje dat Renault en Honda ondanks hun updates nog steeds power tekort komen.

Terwijl er nog een half uurtje te gaan is in de sessie worden de bougies op de auto van LH44 vervangen. Lewis gaat daarna weer de baan op, maar meldt al snel dat er ‘iets niet klopt’ aan de auto. Ook Sainz heeft dat probleem, zij het met een andere reden. Zijn slippertje heeft waarschijnlijk schade opgeleverd aan de auto. Sainz’ STR-mattie Kvyat krijgt weer eens te kampen met technische problemen. Hij strompelt langzaam de pitstraat binnen met zijn achterremmen in de brand.

De problemen zijn zo mogelijk nog groter voor Pascal Wehrlein, die op de radio roept:

“The car is not driveable.”

Apart, want we zien hem toch echt circuleren op de baan. Enfin, Hamilton eindigt de sessie ondanks zijn problemen wederom als eerste. Dit keer wordt hij helaas niet gevolgd door Max Verstappen, maar door zijn kompaan Vettel. De Duitser geeft twee tienden van een seconde toe op de Brit. Bottas wordt derde, vóór Max die op de valreep nog teamgenoot Ricciardo aftroeft. En Alonso haalt de top-10 wederom!



De volledige uitslag:

1 Hamilton

2 Vettel

3 Bottas

4 Verstappen

5 Ricciardo

6 Raikkonen

7 Magnussen

8 Alonso

9 Hulkenberg

10 Grosjean

11 Ocon

12 Vandoorne

13 Kvyat

14 Massa

15 Sainz

16 Stroll

17 Perez

18 Palmer

19 Wehrlein

20 Ericsson