Van Mossel Automotive Group hard bezig met overnames

Vestigingen in de buurt van Utrecht en Eindhoven komen onder hun hoede.

We zijn pas halverwege de tweede dag van het nieuwe jaar en nu al heeft Van Mossel een van hun resoluties tot een werkelijkheid gemaakt. De Van Mossel Automotive Group rond vandaag vier overnames af in verschillende delen van het land.

In de omgeving van de provincie Utrecht neemt het twee vestigingen over, in Amersfoort en in Harderwijk. Beide vestigingen behoorden tot voor kort tot Blokhuis, maar zullen na de overname door het leven gaan als Blokhuis Kia Amersfoort en Blokhuis Kia Harderwijk. De medewerkers behouden hun banen en voegen zich eveneens bij de Van Mossel Automotive Group.

In de buurt van Eindhoven gebeurt er net iets meer. Hier is het naast Van Mossel ook Van den Udenhout die een tweetal vestigingen overneemt. Laatstgenoemde bezit voortaan vestigingen in Den Bosch en Oss, terwijl Van Mossel juist in Tilburg en Waalwijk hun overname doorzet van de Noordhoek Autogroep. Hier geldt eveneens dat de medewerkers hun banen behouden en in dienst zullen treden van de nieuwe partijen.