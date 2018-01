Dit zijn volgens jullie de beste film-achtervolgingen

We verzamelden jullie beste suggesties in dit lijstje.

Na het stellen van deze zalige vraag duurde het niet lang voordat we belaagd werden met allerlei films, van publieksfavorieten tot obscure Franse klassiekers. Het werd echter al vrij snel duidelijk dat @autoblogger met zijn keuzes een aantal juiste snaren had weten te raken. Gelukkig laat de subjectiviteit rondom film het toe dat een hoop andere films minstens zo goed of misschien nog wel beter zijn dan Ronin, The Matrix Reloaded en The Raid 2.

De hoogste tijd om een duik te nemen in de meer dan 140 reacties, om jullie favoriete scènes op een rijtje te zetten.

Bullitt

Het zegt eigenlijk al genoeg dat Steve McQueen hier de hoofdrol speelt. De beste man had een prima gevoel voor fraaie wagens en bewijst dat in deze film nogmaals. De achtervolgingsscène is hier uiteraard het hoogtepunt waarvan we lang kunnen genieten. Een halfuur, om precies te zijn. Niet gek dat hij al eens bij ons op #1 stond.

Gone in 60 Seconds

De meesten van jullie waren het er wel over eens dat Nick Cage niet in deze lijst thuishoort, omdat het origineel vele malen beter is. Ik zal jullie op je woord moeten geloven, want de oorspronkelijke versie uit 1974 heb ik nooit gezien. Het shot zegt genoeg, deze moet je kijken.

De Taxi-reeks

Wanneer onze lessen Frans te saai voor woorden werden, wisten onze docenten ons op hevig aandringen te bevredigen door een van de Taxi-films aan te zetten. Het acteerwerk laat nogal wat van zich te wensen over, maar dat is dan ook wel het laatste waar de film om draait. It’s all in the name.

Vanishing Point

Een film die grotendeels bestaat uit achtervolgingen, in omgevingen waarvan we alleen maar kunnen smullen? Kom maar door!

The Blues Brothers

Is het niet voor de droge humor en de hilarische achtervolgingen, dan is het wel voor de fantastische muziek waarmee je gedurende de film wordt geconfronteerd. Absoluut een aanrader.

New Kids Turbo

Zunne grote vuurbâl jungeh! Deze film heeft geen introductie meer nodig en kon uiteraard niet uit ons lijstje ontbreken. Zeg erover wat je wilt, maar de New Kids-reeks behoort met recht thuis in ons nationale rijtje van cult-films.

Bourne Identity

Als het gaat om spionagefilms staat de Bourne-reeks al sinds jaar en dag bovenaan mijn persoonlijke lijstje. Afgezien van het puike camerawerk en de bloedstollende vechtscènes wisten de producenten van de film er hier en daar ook een stevige achtervolgingsscène in te verwerken. Voor velen bleek het toppunt de scène waarin Jason door Parijs knalt in een rode Mini.

Italian Job

Met het aantal geniale films dat in de vorige eeuw verscheen is het al tijden de wave om ze tot op zekere hoogte na te maken. The Italian Job heeft echter last van het Gone in 60 Seconds-syndroom, waardoor hij met geen mogelijkheid opweegt tegen het origineel. De iteratie uit 1974, met Michael Caine in de hoofdrol, was voorzien van een fraaie chase met een stel Mini’s, die menig filmliefhebber nog altijd niet is vergeten.

Smokey and the Bandit

Elke film waarin Burt Reynolds speelt kunnen we zonder meer als legendarisch bestempelen. Het is dan ook om deze reden dat tenminste 17 man het eens waren met @joejojo2012 dat de achtervolgingsscène niet uit de lijst mocht ontbreken.

The French Connection

Toen @ohoogeveen door de reacties aan het spitten was, ondervond hij tot zijn grote teleurstelling dat deze film nog door geen enkel iemand benoemd was. Ten onrechte, want de achtervolgingsscène is niets minder dan spectaculair, laat staan realistisch. Dit iconische gedeelte van de film is namelijk opgenomen op de openbare weg, zonder dat de autoriteiten daarvan op de hoogte waren gebracht. Mede hierdoor werd er ook een ongeluk veroorzaakt waarbij een ongelukkige bestuurder pardoes betrokken raakte.

