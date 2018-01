Zoveel campers werden er in 2017 verkocht

Wij Nederlanders maakten onze naam weer eens waar.

Afgelopen jaar bleek uitermate goed te zijn voor de verkopen van campers. Historisch gezien was er slechts één jaar dat het beter deed. 2017 moet het maar net afleggen tegenover 2008, die nog steeds fier bovenaan staat. Toch deden ook de caravans het niet verkeerd.

In totaal steeg het aantal verkochte caravans met 8,6 procent naar 6.592, met nog een maand op de kalender. Bovag, die de statistieken verzamelde, verwacht dat het tot en met 31 december zo rond de 6.665 caravans zal verkopen. In vergelijking met het jaar daarvoor betekent dat een stijging van bijna 600 caravans. In 2016 werden er in totaal 6.070 caravans verkocht.

Vergeleken met de caravans hadden de campers een nog veel beter jaar. Bovag verwacht aan het eind van het jaar dat er tenminste 1.750 campers verkocht zijn, waarmee ze bijna op het niveau van 2008 geraken. Destijds werden er liefst 1.803 stuks verkocht, een record dat al jaren staat. Desondanks is 2017 een buitengewoon jaar voor campers, aangezien er een groei van 21,2 procent wordt genoteerd.

Vouwwagens maken het zelfs nog bonter dan de campers. Hier nam het aantal namelijk met 22,1 procent toe en stegen de verkopen van 1.623 stuks naar 1.981 stuks.

De verkopen zijn in lijn met de berichten van verschillende instanties, die de afgelopen jaren rapporteerden over een enorme groei in kampeervakanties. De aantallen groeiden de laatste jaren gestaag door naar 4,2 miljoen en 2,9 miljoen vakantiegangers in binnen- en buitenland.

Beeld: Saab camper via @wolfssjrd