Onderzoekje: Zo hard rijden we echt op de snelwegen

En wat blijkt uit dat onderzoekje? Nederlanders zijn best wel braveriken als het aankomt op ons gedrag op de snelwegen.

Sommige onderzoeken worden niet uitgevoerd omdat je zonder de uitkomst ervan niet kunt leven, maar gewoon omdat de resultaten grappig zijn. Zo ook het volgende onderzoekje, uitgevoerd door de mannen (M/V/X) van Autovisie. Zij wilden weten hoe hard Nederlanders nou echt rijden op de snelwegen.

Daarvoor schakelden ze een partij in die het echt kan weten, namelijk Flitsmeister. Voor die paar personen bij wie deze naam niet direct een belletje doet rinkelen, dat is die app die jou enorm veel geld kan besparen omdat die aangeeft waar er geflits wordt. Onder anderen, want Flitsmeister doet nog veel meer.

Hoe hard rijden we nou echt op de snelwegen?

Zo houdt Flitsmeister ook bij hoe hard zijn gebruikers rijden. Dat merk je zelf bijvoorbeeld in de trajectcontrole, daar geeft de app keurig jouw echte snelheid weer. Autovisie was benieuwd hoe hard de Nederlander nou écht reed sinds de maximumsnelheid verlaagd was naar 100.

En het resultaat zal je misschien verbazen, de meeste Nederlanders zijn hartstikke braaf. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, maar gemiddeld rijden we vaker te langzaam dan te hard.

Uit het onderzoekje blijkt namelijk dat de gemiddelde snelheden op een 120- en 130-weg dicht bij elkaar liggen. Let wel, tussen 19:00 uur en 06 uur, als je die snelheden ook daadwerkelijk mag rijden. Op de 120-wegen rijdt men gemiddeld 110 km per uur, op de 130-wegen 109. Da’s dus (ruim) 10 kilometer onder het maximum.

Geinig is dat er overdag, wanneer je er maar 100 mag, ook een verschil tussen beide wegen is te zien. Op de 130-snelwegen rijden we gemiddeld 102, op de wegen waar je ’s nachts 120 mag blijft de tellernaald steken op 99.

Oh ja, de snelweg waar het hardst wordt gereden ligt in het midden van het land. Op de A28 Zeist – Amersfoort hebben de bestuurders het meeste haast, daar ligt de gemiddelde snelheid ’s avonds en ’s nachts op een keurige 118,04 kilometer per uur. Je mag daar dan 130.

Kleine kanttekening in dit onderzoekje

Natuurlijk is het hartstikke leuk om te zien dat wij ons gemiddeld hartstikke goed aan de snelheid houden op de snelwegen, maar er zitten wel een paar haken en ogen aan dit onderzoekje. Zo heeft Flitsmeister zowel personen- als vrachtauto’s meegenomen in het onderzoek en werd er niet gekeken of er ergens een file staat of niet.

Ja, op die manier gaat de gemiddelde snelheid wel een stuk naar beneden. In werkelijkheid ligt het waarschijnlijk allemaal iets hoger dan hier gepresenteerd. Maar concluderend kunnen we alsnog stellen dat wij Nederlanders een braaf en volgzaam volkje zijn.

Als het op het naleven van de snelheidslimiet aankomt tenminste…