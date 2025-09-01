Waarom importeer je niet gewoon zelf je Chinese auto?

Dat scheelt bakken met knaken. Of zit er misschien een addertje onder het gras?

Het klinkt verleidelijk: een elektrische auto rechtstreeks uit China halen. Op internet zie je platforms die je lokken met prijzen waar Europese dealers alleen maar van kunnen dromen. Voor een bedrag waar je hier nét een kale Corsa-e voor koopt, staat er daar een gloednieuwe Chinese sedan van BYD of Xiaomi klaar, bomvol gadgets en met een actieradius waar je jaloers op wordt. Geen wonder dat steeds meer mensen zich afvragen: waarom niet gewoon zelf importeren?

Het idee is simpel. Je slaat de tussenhandel over, betaalt rechtstreeks bij de fabrikant en laat de auto verschepen naar Europa. In theorie is dat honderden of zelfs duizenden euro’s goedkoper. Je krijgt bovendien modellen die hier nog niet eens officieel te koop zijn. De Xiaomi SU7 bijvoorbeeld: een sportieve EV met prestaties waar een Tesla Model 3 nerveus van wordt, maar dan voor de helft van de prijs.

Waarom importeer je niet zelf je Chinese auto?

Maar de praktijk blijkt weerbarstig. De eerste hobbel begint al bij het opladen. In China gebruiken ze een ander systeem: GB/T in plaats van ons CCS. Met een adapter kun je wel aan de paal, maar vaak langzaam en met gedoe. Dan de software: menig dashboard spreekt alleen Chinees en updates komen niet altijd met een Engelse of Nederlandse taaloptie. Handig als je mandarijn spreekt, maar anders verandert elke rit in een quiz.

Daarnaast is er de service. Breekt er iets, dan ben je aangewezen op onderdelen die vaak alleen in China te krijgen zijn. Zonder Europees dealernetwerk wordt onderhoud al snel een nachtmerrie. Tel daar de extra kosten bij op voor transport, douane, keuring en invoerbelastingen, en de scherpe prijs verdampt sneller dan je accu.

En dan is er nog de politiek. De EU heeft flinke importheffingen ingesteld op Chinese EV’s, soms tot wel 35 procent extra. Sommige merken omzeilen dat door hybrides te sturen, want die vallen (voorlopig) buiten de heffingen. Maar voor de doe-het-zelver maakt dat de rekensom nóg lastiger, want welke moet je dan nemen?

Kortom: zelf een EV uit China halen klinkt als een koopje, maar wordt al snel een hoofdpijndossier. De lage prijs is de lokker, de verborgen kosten en praktische problemen zijn de reality check. Voor de echte pionier die graag risico neemt kan het een spannend avontuur zijn, maar voor de gemiddelde rijder is de dealer om de hoek waarschijnlijk een stuk rustiger slapen.