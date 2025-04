Hoera! Chinese auto’s worden weer lekker goedkoop

Tenminste, als het aan tante Ursula ligt…

Niets zo veranderlijk als de politiek. Voerde de Europese Unie vorig jaar nog met veel tam tam dikke invoerheffingen tot 35 procent in op Chinese auto’s, nu komt de EU daar alweer van terug.

In verband met oneerlijke staatssteun van de Chinese overheid aan de autofabrikanten aldaar, moest de Europese markt beschermd worden. Die werd namelijk overspoeld door auto’s uit China. De fabrieken bleven daar maar EV’s uitspugen en die werden allemaal op de boot naar Europa gezet. Daar staan ze vervolgens zo maar een jaar op de kade.

The Donald maakt Chinese auto’s goedkoop

Maar ja, dat was voor The Donald in de Verenigde Staten wederom plaatsnam in het Witte Huis. Trump en zijn regering strooien kwistig met invoerheffingen voor alle landen en China in het bijzonder.

En nu opeens praat European Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič met de Chinese handelsminister Wang Wentao over de importheffningen en de mogelijkheden van minimumprijzen voor al die Chinese karretjes.

Officieel heet het dat de Europese Unie zelf een handelsoorlog heeft met China, maar nu President Trump een robbertje aan het vechten is met China is dat natuurlijk wel het juiste moment om de importheffingen en de reactie van China daarop te gaan bespreken. Zo worden die Chinese auto’s in Europa weer goedkoop, door Trump!

Zonder Amerika

Het past ook prima in het mantra van voorzitter en moeder overste van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. We moeten als Europa onze eigen broek op houden. Dat de acties van haar commissaris haaks staan op de spierballentaal tegen China van vorig jaar moeten we maar even vergeten. Niets zo veranderlijk als de politiek natuurlijk.

Het zou dus zomaar kunnen dat Chinese auto’s in de EU weer stukken goedkoper gaan worden. Het marktaandeel zat in ons land toch al flink in de lift, dus maak je maar op voor veel meer Chinese karretjes op onze wegen in de file.