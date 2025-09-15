Heel simpel ja. Hoe? Dat leggen we haarfijn aan je uit in deze tutorial…

Ja kindertjes. Ga er maar eens lekker voor zitten, dan leren wij jou hoe het komt dat Chinese auto’s zo onmeunig vaak gejat worden. Daarvoor nemen we je allereerst mee naar Engeland.

Daar is het namelijk feest voor autodieven. Elke vier minuten rijdt er eentje weg in een auto die niet van hem is en de politie zwaait hem vriendelijk uit. Althans, zo lijkt het. Sinds 2015 zijn de cijfers met 74 procent omhooggeschoten, wat netjes klinkt als je het een beursgrafiek zou noemen, maar minder fijn voelt als je ’s ochtends je oprit leeg aantreft.

De pakkans voor de daders is ongeveer even indrukwekkend als de nationale voetbalploeg van Engeland: vijf procent van de zaken wordt opgelost en slechts twee procent van de daders ziet ooit een rechtbank van binnen. De rest rijdt rustig door, waarschijnlijk in een beter model dan ze eerder hadden.

Chinese auto’s zijn heel simpel te jatten

En dan komt het: Chinese auto’s zijn de nieuwe lievelingen van de dieven. Niet omdat ze zo aantrekkelijk zijn qua design, maar omdat de beveiliging zich laat vergelijken met een huisdeur waar een touwtje uit hangt. Verzekeraars zijn er klaar mee, want claims blijven binnenstromen. Er rijden namelijk nogal wat van die auto’s…

Hun oplossing is geniaal in zijn eenvoud: de fabrikanten moeten maar eens fatsoenlijke sloten en software installeren. Ze zeggen het echt, haha! Wat we al vijftig jaar normaal vinden op een doodgewone hatchback moet in 2025 kennelijk nog uitgelegd worden in Shenzhen.

Daarom hebben de verzekeraars van Chinese auto’s een gerenommeerd Brits onderzoeksinstituut ingeschakeld. Hun methode? Als het langer uurt dan twee minuten om een auto te jatten, is ie goedgekeurd. Dat dit de serieuze maatstaf is, zegt alles.

Nog ironischer is dat de rest van de gevraagde maatregelen ook lachwekkend simpel zijn. Denk aan wielmoeren die je niet met een Aldi-dopsleutel losdraait of software die doorheeft dat een kerel met een laptop midden in de nacht niet gewoon je Spotify wil updaten, maar waarschijnlijk niets goeds in de zin heeft.

Van Londen naar Kinshasa in een wip

Intussen verdwijnen de gestolen bolides in containers richting Congo, Jamaica of de Emiraten. Controle bij de douane is zo grondig dat je er waarschijnlijk een olifant naast kunt zetten zonder dat iemand het merkt.

Het businessmodel is even simpel als briljant: steel in Birmingham, verkoop in Kinshasa, en laat de Britse verzekeraar vrolijk dokken. BYD en consorten doen alsof ze geschrokken zijn en beloven extra investeringen, betere vergrendelingen en veiligere onderdelen. Dat gaan we zien

En nu weet je hoe het kan dat je oprit ’s ochtends leeg is omdat je Chinese auto weg is. Daarom; koop Europees!

Met dank aan Pieter voor de tip!!