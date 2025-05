Nieuwe Xpeng P7 is gewoon een hele fraaie auto

Misschien een beetje druk, maar Xpeng heeft serieus werk gemaakt van de P7.

Het tekenen van een elektrische auto is zo makkelijk nog niet. Meer dan ooit moet je rekening houden met de windtunnel en bijbehorende aero. Een scherpere vouw hier en daar heeft namelijk serieus impact op cW-waarde en dus de actieradius van een EV.

Nu kun je als Mercedes een stap te ver gaan en de EQS neerpennen als een blob. Maar daar maak je niemand vrolijk mee. Het gaat om de juiste balans vinden tussen vorm én functie. Wat mij betreft heeft Xpeng dat uitstekend gedaan met de nieuwe P7.

De eerste P7 was al een prima apparaat, misschien wat zakelijk vormgegeven. Met de nieuwe durft het merk een stapje verder te gaan. Dat de auto een evolutie lijkt van de eerste generatie is geen toeval. Ze hebben namelijk dezelfde ontwerper aan het werk gezet. Rafik Ferrag mocht opnieuw zijn kunstje doen en dit is wat de Franse designer voor ogen heeft.

Net als de eerste generatie is de nieuwe Xpeng P7 een sportsedan met plek voor vijf personen. Niet het segment waar Nederlanders precies warm voor lopen. We hebben het liefste een hatchback, station of een crossover. Met genoeg fiscale druk kiezen we overigens gewoon voor een sedan, hoe saai ontworpen ook. Kuch Tesla Model 3 kuch.

Het zal nog wel even duren voor de Xpeng P7 om op Europese bodem te verschijnen. Het duurde immers enkele jaren voordat de eerste generatie bij ons op de markt kwam. Dus eerst is thuisland China aan de beurt en daarna volgen andere markten.

Details over de aandrijflijn en bijbehorende prestaties zijn er nog niet. Het is puur een onthulling van het ontwerp van de nieuwe Xpeng P7. En ondergetekende kan het wel waarderen. Dat anno 2025 Chinese auto’s soms nog mooier ontworpen zijn dan het Europese spul. Dat had je 15 jaar geleden toch niet kunnen geloven. Lekker gewerkt, Rafik.