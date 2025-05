Politie in Dubai gaat voor verstandige EV, maar wel op eigen wijze

Speciaal om mensen zoals jij en ik in de kraag te vatten.

De Nederlandse agenten mogen al een tijdje proeven van hun nieuwe auto’s van de zaak, de BMW X1 en Ford Kuga. Daar zouden later de Mercedes E-klasse en Skoda Enyaq bij moeten komen. Prima auto’s hoor, maar in het Midden-Oosten hebben de smerissen het een stuk beter voor elkaar. De politie-eenheid van Dubai toont voor de zoveelste keer een nieuwe politieauto.

Niet voor het eerst neemt de politie in Dubai een EV aan als dienstauto. Wat wel opvalt aan de keuze is dat de commissarissen niet hebben gekozen voor het topmodel, maar de instapper. Wat een armoe! Het nieuwe pronkstuk van de politie van Dubai is de Lotus Emeya S.

Lotus-politieauto om toeristen te pakken

De rossers in Dubai hebben goede redenen om de Emeya aan te schaffen als politieauto. Volgens de politie-eenheid laat de Lotus EV zien hoe erg de agenten begaan zijn met ”duurzaamheid en slim politiewerk”. Precies ja.

Die eenheid is trouwens de Tourist Police Department die onder het hoofdkantoor van misdaadbestrijding werkt. Als wij dus op vakantie gaan naar Dubai en iets verkeerd doen, bestaat de kans dat je in de Emeya wordt afgevoerd.

Tevens moet de Lotus ervoor zorgen dat de politie beter zichtbaar is bij toeristische attracties in het oliestaatje, zoals de Burj Khalifa. ”Slimme en duurzame auto’s integreren reflecteert de visie van de politie van Dubai en versterkt onze interactie met de maatschappij door ondersteuning, informatie en een gevoel van veiligheid te geven”, zegt majoor-generaal Al Mansouri.

De Lotus Emeya S/Emeya 600

Wij en de politie noemen het de Emeya S, maar tegenwoordig moeten we eigenlijk de Emeya 600 zeggen. Een tijdje terug veranderde Lotus de naamstrategie binnen het modelgamma. In plaats van de S en R zijn er nu de 600 en 900. Onder die twee varianten heb je nog verschillende uitvoeringstypes zoals de GT, Sport SE en Sport Carbon.

De Lotus Emeya S of 600 heeft 612 pk aan vermogen en 715 Nm aan koppel. Vanuit stilstand is ie na 4,2 seconden aan de 100 km/u en 200 km/u tik je al aan na 12 seconden. De topsnelheid is 250 km/u. Houd oom agent zijn rechterpoot in bedwang, dan kan ie dankzij een 102-kWh batterijpakket maximaal 610 kilometer ver komen. Opladen is zo gepiept: 10-80 procent in 18 minuten dankzij 800v-architectuur.

Agenten zullen ’s ochtends voor een flink dilemma staan over welke auto ze vandaag meenemen. In de EV-politiepool van Dubai zit ook al een Eletre R en een Cybertruck.