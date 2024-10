Naar België met de auto? Wegenvignet in aantocht!

Je moet straks mogelijk ook een wegenvignet hebben om door België te mogen rijden.

Oostenrijk, Zwitserland. Bekende landen waar Nederlanders ieder jaar weer een wegenvignet voor aanschaffen zodat ze door de landen mogen rijden. In Frankrijk en bijvoorbeeld Italië betaal je weer op een andere manier, daar harkt de regering geld binnen middels tolpoortjes.

In Nederland, België en Duitsland kennen we dit systeem niet. Daar is vrij verkeer van personen wel heel letterlijk: je kunt de grens over en hoeft niet te beschikken over een vignet. Er is echter een ontwikkeling! Niet eentje waar wij Nederlanders blij van worden. In België beginnen ze nu ook twijfelen over het invoeren van een wegenvignet.

In Wallonië wilden ze dit al langer, maar de regering in Vlaanderen voelde daar niets voor. Tot nu. Er is een keerpunt bereikt. De nieuwe regering in Vlaanderen ziet het idee van een wegenvignet wel zitten, waardoor België als één land zo’n systeem kan gaan invoeren. Daarover bericht de VRT.

Meebetalen aan wegenbelasting België

Het vignet moet verplicht worden voor buitenlands verkeer. Want, zo is de gedachte, buitenlanders betalen niet mee aan de jaarlijkse wegenbelasting, terwijl ze wel gebruik maken van de prachtige Belgische wegen. Goh, met deze motivatie moeten we in Holland ook maar aan de vignet gaan dan. Genoeg buitenlandse kentekens in ons land waar kabinet Schoof met een vignet lekker aan kan verdienen om die begroting rond te krijgen. Wat een briljant idee.

In plaats van de zoveelste sticker op je vooruit zou Vlaanderen willen kiezen voor een digitaal systeem. Je kenteken gaat door een scanner en zo kunnen ze zien of jij wel in het bezit bent van een wegenvignet voor België.

Het is in elk geval niet zo snel voor elkaar. Vlaanderen en Wallonië moeten het eerst eens worden over de uitvoering van het systeem. Daarna zal Brussel er ook nog wat van vinden. Desalniettemin kan dit weer een nieuwe kostenpost worden als je de grens over gaat. Daar gaan je goedkope peuken en benzine!

Met dank aan Joris voor de tip!