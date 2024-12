Vanaf volgend jaar verplichte cursus voor zware elektrische busjes

Je hebt geen vrachtwagenrijbewijs nodig, maar je moet wél theorie- en praktijklessen volgen…

Als het om bedrijfswagens gaat wordt de wetgeving – zoals wel vaker – ingehaald door de technologische ontwikkelingen. Er zijn inmiddels loodzware elektrische busjes, terwijl de wetgeving daar nog helemaal niet op aangepast is. In sommige gevallen zou je wettelijk gezien een vrachtwagenrijbewijs nodig hebben, maar dat wordt nu nog door de vingers gezien.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onder leiding van Barry Madlener, heeft zich over deze kwestie gebogen en komt nu met een plan. Dit is vastgelegd in een convenant, waar onder meer de ANWB, de BOVAG, de RAI Vereniging en Transport & Logistiek Nederland een krabbel onder gezet hebben.

Wat houdt het plan in? Normaal gesproken heb je een vrachtwagenrijbewijs nodig bij een gewicht vanaf 3.500 kg (inclusief lading), maar je mag straks een elektrische bus tot 4.250 kg besturen met een gewoon autorijbewijs. Dit moet vanaf 1 juli 2025 wettelijk vastgelegd worden.

Kun je dan zomaar op pad met 4.250 kg met alleen een rijbewijs B op zak? Nou nee, het ministerie heeft bedacht dat je wel een verkeersveiligheidscursus moet volgen. Die bestaat uit theorie- en praktijkonderwijs. Dat klinkt bijna als het halen van een extra rijbewijs… Gelukkig hoef je geen examen te doen. Want dan zou het helemaal een chaos worden bij het CBR.

Boven de 3.500 moet je normaalgesproken niet alleen een vrachtwagenrijbewijs hebben, maar ook een tachograaf. Ook daar worden elektrische busjes van vrijgesteld. Logisch natuurlijk, want het zou heel raar zijn als je opeens een tachograaf moet hebben als je overstapt van een gewone Sprinter naar een e-Sprinter. Desondanks staat er in het convenant dat de arbeidstijden tijdens de rit alsnóg digitaal bijgehouden moeten worden. Als dat niet blijkt te werken kan de overheid besluiten om toch een tachograaf te verplichten.

Foto: Ford E-Transit, gespot door @michaelras