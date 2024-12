Ook bij elektrische Fiats betaal je volgend jaar géén BPM

Fiat volgt het voorbeeld van Volvo en trekt de BPM af van de prijs.

Volgend jaar (oftewel: over drie weken) gaat er weer een fiscaal voordeeltje voor EV’s verdwijnen, namelijk de BPM-vrijstelling. Ook voor EV’s betaal je straks gewoon BPM. Tenzij het een Volvo is. Zij lieten namelijk weten de BPM voor eigen rekening te nemen.

We hadden al verwacht dat deze actie navolging zou krijgen en inderdaad: ook Fiat kondigt nu aan dat hun EV’s niet duurder worden per 1 januari. De BPM wordt dus afgetrokken van de prijs. Nu is dat een cadeautje wat fabrikanten vrij makkelijk kunnen geven, want de BPM is een stuk lager dan die van de gemiddelde benzineauto. Voor EV’s geldt een vast BPM-bedrag van €667.

Fiat doet er sowieso verstandig aan om de 500e niet nog duurder te maken, want dat is al een prijzige auto. De vanafprijs is €28.990 en voor een versie met een fatsoenlijke accu betaal je minstens €33.490. De vraag naar dit model valt ook flink tegen, want Fiat heeft al meerdere keren de productie van de 500e stil moeten leggen.

De nieuwe Fiat Grande Panda is prijstechnisch al een stuk interessanter, met een vanafprijs van €25.990. Die staat nu nog niet in de showroom, dus 2025 moet het jaar van de Grande Panda worden. En daarbij gaat de BPM in ieder geval geen roet in het eten gooien.

De BPM-actie van Fiat geldt overigens ook voor Abarth. Volgend jaar zijn de Abarth 500e en de nieuwe Abarth 600e dus nog net zo duur, met prijskaartje van respectievelijk €36.490 en €45.990.