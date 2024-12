Nieuwe Lancia Gamma komt eraan, ook als HF Integrale

Lancia keert terug in het D-segment, met de nieuwe Gamma.

Lancia heeft – tegen alle verwachtingen in – weer een comeback gemaakt met de nieuwe Ypsilon. Daar blijft het niet bij, Lancia gaat het gamma verder uitbreiden met de Delta en eh… de Gamma. Over die auto komen we nu iets meer te weten.

Welke carrosserievorm de auto krijgt is nog onzeker, maar Lancia bevestigt in ieder geval dat de auto op het STLA Medium-platform staat. Daaruit kunnen we afleiden dat de Gamma een D-segmenter wordt, waar het in het verleden een E-segmenter was. De Gamma wordt daarmee ook lager gepositioneerd dan de nieuwe Giulia, want die komt op het STLA Large-platform.

Het STLA Medium-platform kennen we al van de nieuwe Peugeot 3008, de 5008 en de nieuwe Opel Grandland. Dat zijn allemaal cross-overs, maar een sedan is vast ook wel mogelijk op dit platform. Toch…?

Stellantis wedt graag op twee paarden, dus van de Gamma komt er zowel een volledig elektrische variant als een hybride variant. De elektrische Gamma zal in ieder geval genoeg range krijgen, want de eerder genoemde cross-overs op dit platform hebben al rond de 700 km range. Mocht de Gamma een sedan worden dan kunnen we nóg meer range verwachten.

Lancia verklapt alvast dat er ook een HF Integrale-variant komt. Een Gamma HF Integrale is niet helemaal historisch verantwoord, maar Lancia gaat dit label nu toepassen op alle modellen. Volgend jaar komt er immers ook de bovenstaande Ypsilon HF Integrale.

De nieuwe Lancia Gamma laat nog iets langer op zich wachten: deze zal vanaf 2026 van de band rollen in het Italiaanse Melfi. En dan zit er nog een nieuwe Delta in de pijplijn (inclusief HF Integrale), maar die is daarna pas aan de beurt.