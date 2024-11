Op een elektrische Volvo betaal je volgend jaar géén BPM

Volgend jaar ga je voor elektrische auto’s ook BPM betalen, maar niet als het een Volvo is.

Over twee maanden is het alweer 2025 en natuurlijk gaat er weer het en een ander veranderen op fiscaal vlak. De bijtelling voor EV’s gaat een procentje omhoog, maar belangrijker nog: er wordt BPM ingevoerd voor elektrische auto’s. Althans, op de meeste elektrische auto’s…

Er is één merk waar je in ieder geval geen BPM hoeft te betalen en dat is Volvo. Volvo laat namelijk weten dat ze na 1 januari 2025 gewoon dezelfde prijzen blijven hanteren. Oftewel: ze nemen de BPM voor eigen rekening.

Dat is een heel nobel gebaar, maar het gaat niet om een enorm bedrag. De BPM op elektrische auto’s is namelijk een vast bedrag van slechts €667. Op een Volvo EX40 van 50 mille is dat natuurlijk niet heel veel geld. Maar goed, €667 is €667. Kun je toch wat leuks mee doen.

Volvo doet nog steeds goede zaken met hun elektrische modellen en dat willen ze dus graag zo houden. De EX30 is de op één na best verkochte EV van het jaar (na de Model Y) en de EX40 doet het ook nog steeds goed.

Op de Volvo’s met een benzinemotor moet je de BPM helaas wel zelf betalen volgend jaar. Die gaat zelfs omhoog: de mild hybrids worden €1.200 duurder en de plug-in hybrids worden €200 duurder.

Volvo is het eerste merk dat de BPM op elektrische auto’s ‘afschaft’, maar op zich is het een voor de hand liggende actie. Wie weet zijn er nog meer merken die dit goede voorbeeld volgen. Al grijpen veel merken 1 januari sowieso aan om de prijzen te verhogen.