Deze steden krijgen een explosie aan elektrische auto’s

De elektrische auto toont verschijnselen van een sneeuwbaleffect. Eerst konden alleen de elite proeven aan emissievrij rijden en langzaamaan lijkt het steeds betaalbaarder te worden. Stedin, Rotterdam School of Management Erasmus University (RSM) en kennis- en innovatiecentrum ElaadNL gingen op onderzoek uit en onderzochten welke steden de meeste elektrische auto’s gaan krijgen.

Uit het onderzoek blijkt dat steden als Den Haag, Rotterdam en Dordrecht de komende twee jaar een verdubbeling mogen verwachten als het gaat om elektrische voertuigen. In steden als Utrecht en Amersfoort zou de groei iets minder hard gaan. Daar rekent men op een verdubbeling binnen vier jaar. Amsterdam is uitgesloten van het onderzoek. Volgens de onderzoekers zijn veel leasemaatschappijen actief in onze hoofdstad. Dit zou een vertekend beeld geven.

De Tesla Model 3 zou wel meer in trek zijn in steden als Utrecht en Amersfoort. In deze steden is meer sprake van een modaal inkomen, hebben de inwoners een lagere leeftijd en zijn er relatief veel lease-rijders in de steden te vinden.

Aan netbeheerders de taak om voorbereidingen te treffen. Het elektriciteitsnet krijgt immers een klap. Het laden van een elektrische auto kun je vergelijken met het energieverbruik van meerdere huishoudens tegelijk. Meer laadpalen en meer capaciteit moeten toekomstige problemen voorkomen.

Foto: R8 e-tron via @porschepet op Autojunk