Mercedes C-Klasse Cabriolet kwam en overwon

De man met de snor kan tevreden zijn over de verkopen van de nieuwe C cabrio.

Het model werd vorig jaar geïntroduceerd en blijkt een hit in de verkooplijsten. Tot 2015 kwakkelden de Europese verkopen van premium cabrio’s. Mede dankzij de komst van de nieuwe C-Klasse Cabriolet zitten de verkopen weer in de lift.

Vorig jaar werden in Europa 134.113 premium cabrio’s verkocht. Een stijging van 18 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ook dit jaar zien de de verkopen er zonnig uit. In de eerste vijf maanden van 2017 zijn er in Europa 67.285 cabrio’s verkocht. Een stijging van 8,7 procent.

De Mercedes C cabrio speelt een belangrijke rol in deze cijfers. De dakloze C-klasse pakt de toppositie met 11.047 verkopen in de periode januari-mei 2017. Daarna volgt de Mini Cabrio (10.951 verkopen, +38%), de BMW 4 Serie cabrio (6.236 verkopen, -1%), de Audi A3 Cabriolet (5.500 verkopen, +11%) en de Mercedes SLC (4.334 verkopen, +16%). De Porsche 718 Boxster (rijtest) doet het ook goed. De cabrio werd 2.699 keer verkocht in de eerste vijf maanden van dit jaar.

In Zwitserland werden tot nu toe de meeste cabrio’s verkocht. 3,5 procent van de nieuw verkochte auto’s is daar een cabrio. Daarna volgen Duitsland (2,8%), Luxemburg (2,3%) en het Verenigd Koninkrijk (1,8%). De meest verkochte cabrio’s (premium en non-premium) tot nu toe in Nederland check je hier. (via Autonews, bron: JATO Dynamics)