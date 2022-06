Vansports Citan is dikker, breder en lager. Of hoger.

De Vansports Citan is net eventjes wat dikker, breder en lager. Maar hoger kan ook als je dat wil.

De snelste auto ter wereld is geen supercar of personenauto. Nee, dat is standaard een bedrijfswagen. Het maakt niet uit hoe snel je gaat, vroeg of laat zal de complete binnenspiegel gevuld zijn met een bestelauto en een chauffeur met haast.

Speciaal voor de chauffeurs met extra haast is daar de firma Vansports. Dat is een Duitse tuner die zich voornamelijk onderscheidt busjes sneller te laten gaan én er sneller uit te laten zien. Ja, want Überholprestige is wel degelijk belangrijk op de Autobahn. In dit geval hebben ze een Mercedes-Benz Citan van de W420-generatie onder handen genomen.

Kangoo met de aardappel in de keel

Deze ‘Kangoo met de aardappel in de keel’ is nog niet zo heel erg lang op de markt, maar er zijn nu dus al de nodige spulletjes voor in de aanbieding. Genieten! Ze zijn bij Vansports bezig aan een compleet arsenaal aan onderdelen en dit zijn de eerste paar.

Het begint natuurlijk met de wielen. Geen stalen wielen van 16 inch, maar 19 inch lichtmetalen jetsers met platte banden: 235/35R 19. De nieuwe wielkastverbreder accentueert het zaakje als een goede sportsok. Wel hebben we een klein verzoekje: als je het in carrosseriekleur meespuit, is het eindresultaat gaver. Dan ziet het er dikker uit én minder opgeplakt of allroad-esque.

Stance van de Vansports Kangoo

Vervolgens is de stance eventjes aangepakt. Met verlagingsveren is de rijhoogte gezakt met 30 millimeter. Dat is nog vrij bescheiden, waardoor het er niet meteen enorm ‘aftermarker’ uitziet maar gewoon ‘dik’. Mocht je juist die offroad-look vet vinden: je kunt binnenkort ook verhogingsveren monteren waarmee de Citan juist wat meer bodemspeling heeft. Handig als je veel in Lelystad moet bezorgen. In beide gevallen kun je het combineren met de 10 mm spacers voor en achteren.

Je kunt de onderdelen bestellen voor de Citan in personenuitvoering (die je hier ziet) of als busje, die je overal op de linkerbaan zal gaan zien.