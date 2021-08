Nieuwe Mercedes Citan heeft een unieke neus!

Kijk daar, de compleet nieuwe Mercedes Citan is hier! Met sensuele neus en dynamisch interieur, uiteraard.

Voor Mercedes was het een nieuw segment: dat van de compacte bestelauto’s. Normaliter begon het bij Mercedes bedrijfswagens pas bij de Vito, maar sinds 2012 was daar de Citan, een handige compact bestelwagen.

Eentje die het op kon nemen tegen auto’s als de Volkswagen Caddy, Opel Combo, Peugeot Partner, Ford Transit Courier en Renault Kangoo. Over die laatste gesproken, stiekem was de Citan een Kangoo met Mercedes-Benz logo.

Nieuwe Mercedes Citan

Renault en Mercedes werken namelijk met elkaar samen. Zo betrekt het de kleinere motoren en dus deze Citan van Renault. Wel heeft Das Haus zijn best gedaan om er een echte Mercedes van te maken. De nieuwe Mercedes Citan is 4,49 meter lang en heeft een wielbasis van van 2,72 meter. Er is nog geen versie met een langere wielbasis. De laadcapaciteit is 2,9 kubieke meter. Standaard heb je één schuifdeur, een tweede is een optie.

Sensueel

Qua uiterlijk is het typisch een Mercedes. Precies wat de bedoeling was, uiteraard. Nu heb je met bedrijfswagens wat minder mogelijkheden qua styling. Vanaf de B-stijl is elk busje zo ruim en dus zo vierkant mogelijk. Nu we het toch over stijlen hebben, alles tot aan de A-stijl is uniek voor de Citan. Zijn jullie benieuwd wat Mercedes van het design vindt? Komt ‘ie:

Het design van de nieuwe Mercedes-Benz Citan onderscheidt zich door evenwichtige proporties en een sensuele vormgeving van de oppervlakken. Mercedes-Benz, over de Citan.

Dynamisch

Kijk, dat zijn de betere quotes! Zo hadden we deze bestelwagen nog niet bekeken, maar het is een sensueel apparaatje. Dan gaan we verder met het interieur: meestal zijn dit soort bestelwagens bijna identiek qua dashboard. De nieuwe Mercedes Citan wijkt echter behoorlijk af van de Renault Kangoo. Zo is er een uniek stuur en is het dashboard, eh, we laten Mercedes even aan het woord:

Een bijzonder in het oog springend aspect in het interieur is de dynamische, horizontale vorm van het dashboard Mercedes-Benz, over de Citan.

Zo hadden we het niet bekeken! Zonder gekheid, het ziet er prima uit. Zeker als je kijkt naar de eerste generatie Berlingo’s, Kangoo’s en Caddy’s is dit een vrij zakelijk en keurig interieur.

Uitvoeringen nieuwe Mercedes Citan

Dan de uitvoeringen. Je kan de nieuwe Mercedes Citan bestellen als gesloten besteluitvoering en als Citan Tourer, de personenversie. Dat is overigens níet de luxe variant. Die komt namelijk later als Mercedes-Benz T-Klasse de showrooms verrijken met zijn sensuele lijnenspel.

Benzine en diesel

Dan gaan we door met de aandrijflijnen. Er zijn diverse mogelijkheden als je een nieuwe Mercedes Citan wenst. Uiteraard zijn er diesels, de 1.5 dCi van Renault is er als 108, 110 en 112 met respectievelijk 75, 95 en 116 pk. Dan zijn er twee Citans met benzinemotoren: een 110 of 113 met 102 en respectievelijk 131 pk. Die laatste loopt 183 km/u! De Tourer is er met beide benzinemotoren en slechts één diesel: die met 95 pk. Alle Citans hebben een handbak, de sterkste versies zijn leverbaar met een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Nieuwe Mercedes Citan op elektro

Als laatste is daar de eCitan, met een elektromotor met 102 pk en accupakket van 44 kWh. De actieradius bedraagt waarschijnlijk zo’n 285 km. Exacte details voor die elektrische bedrijfswagen worden nog bekend gemaakt.

Prijzen en beschikbaarheid worden op een later tijdstip gedeeld. De eCitan komt de tweede helft van 2022.