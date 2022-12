Géén verkeersboetes meer in België?!

Ik herhaal: er zullen geen verkeersboetes meer uitgeschreven worden in België. Wat een geluk hebben ze daar.

Disclaimer: het is maar voor een maandje, maar toch. Belgen hoeven zich minder zorgen te maken over dat als je net even vijf kilometer per uur teveel kachelt een prent kan krijgen. Dat gaat namelijk van 15 december aanstaande tot en met 15 januari 2023 niet gebeuren, dit omdat politievakbonden agenten oproepen om te gaan staken!

Géén verkeersboetes België

Er staat wel bij ‘waar mogelijk’. Grove overschrijdingen of gevaarlijk rijgedrag worden (gelukkig) wel beboet. Het is aan de agenten zelf om te beoordelen of een dergelijke situatie toch een boete kan opleveren. De actie van de agenten komt, omdat de federale regering zich volgens hun niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. We hebben het hier natuurlijk over geld en dan met name over loonopslag en een eindeloopbaanregeling.

De politievakbonden hebben deze maand daarom uitgeroepen tot ‘boetevrije maand’. Lichte overtredingen zoals bellen in de auto, geen gordel dragen of iets te hard rijden blijven onbestraft. In Nederland ‘bespaar’ je flink hierop, de bedragen zijn namelijk niet mals. Echter, hier wordt niet gestaakt.

Onvrede

De politieagenten zijn ontevreden. Ze zouden een opslag krijgen van 60 euro netto in 2023, weet VRT te melden. Ja, we praten over zo’n relatief klein bedrag. Maar de federale regering heeft hier wel akkoord op gegeven. Nu blijkt dat het bedrag gespreid zal worden over drie jaar. Tsja, dan is het nog minder geld. En, afspraak is afspraak aldus de agenten.

Wat ook speelt is de eindeloopbaanregeling. Ben je 58 jaar als agent, dan zou je kunnen stoppen. Goede deal! Bij ons ligt dat, in ieder geval bij veel doorsnee banen, veel hoger. Vanaf volgend jaar is die leeftijd verhoogd naar 63 jaar en dat was volgens de vakbonden niet afgesproken.

Veel gedoe dus, gelukkig hebben wij daar vrij weinig mee te maken. Maar, als je deze kerst naar België gaat weet je wel dat de kans op een verkeersboete kleiner is als je het niet te gek maakt. Toch een prettige gedachte!

Met dank aan Jan voor de tip! Thumbnail-foto: @gse1984 via Autoblog Spots