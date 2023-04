Nieuwe technisch directeur Mercedes is oude bekende

James Allison keert per direct terug als technisch directeur bij het Formule 1 team van Mercedes.

Een grote verandering bij het Formule 1 team van Mercedes. James Allison keert per direct terug als technisch directeur. Van 2017 tot 2021 was hij dat ook al, maar daarna deed hij een stap terug en werd Chief Technical Officer. In die functie bemoeide James zich meer met de structuur van het team voor de langere termijn.

Mike Elliott was zijn opvolger als technische directeur en nu wisselen ze van functie. Mike was de afgelopen twee jaren verantwoordelijk voor de dagelijkse ontwikkeling van de Formule 1 bolide.

Moeizaam

Algemeen bekend is dat op het op dit moment wat minder gaat dan gewenst bij het team. De afstand op Red Bull is op dit moment significant en de eerstvolgende grote update voor de auto van Mercedes wordt pas verwacht in de tweede helft van mei, tijdens het raceweekeinde in Imola.

Toto Wolff vertelt aan Autosport dat Elliot zelf heeft voorgesteld om van functie te wisselen met James Allison. De rol van technisch directeur past hem toch minder dan dat die rol bij Allison past.

Toekomst

Volgens Mike Elliott is hij beter in het ontwikkelen van de organisatie in de toekomst, van technische capaciteiten naar menselijke capaciteiten en het bouwen van een structuur die nog vele jaren succesvol kan zijn. Aldus Toto.

Ferrari

James Allison heeft overigens al een imposante carrière in de Formule 1. Zo was hij jaren engineer bij Ferrari en Renault waar hij kampioenschappen behaalde met Michael Schumacher en Fernando Alonso.

In zijn eerste periode als technisch directeur bij Mercedes behaalde het team elk jaar de constucteurstitel en werd Lewis Hamilton meerdere malen wereldkampioen. Behalve in het laatste jaar 2021 natuurlijk, toen was die titel voor onze Max Verstappen.