Boete voor laadpaalkleven nu ook in België

Batterij van de elektrische auto vol? Verplaatsen maar! Ook in België gaan ze laadpaalkleven aanpakken.

Als je het zelf een keer ervaren hebt weet je hoe groot de ergernis kan zijn. Arriveren bij een laadplek voor een elektrische auto en zien dat er al iemand geparkeerd staat, terwijl die EV niet echt aan het laden is. De batterij is al vol, maar de eigenaar (m/v) heeft het voertuig niet verplaatst.

Verplicht opladen op laadplek

Het is het nieuwe asociaal. In Nederland kan het al gebeuren dat je een prent kunt krijgen voor laadpaalkleven. Nu zijn ook de Belgen overstag. Minister Georges Gilkinet van Mobiliteit heeft bekendgemaakt de wet te gaan aanpassen zodat lokale bestuurders boetes kunnen gaan uitdelen aan het onnodig bezet houden van een oplaadplek. Dat laatste is vergelijkbaar in Nederland. Ook hier bepalen gemeenten op lokaal niveau hoe ze laadpaalklevers aanpakken.

Vanaf september dit jaar is het verboden in België om met een EV op een oplaadplek te staan als deze niet aan het opladen is. Kortom, wanneer de accu is volgeladen dient de elektrische auto verplaatst te worden.

Wet aanpassing: stilstaan EV is parkeren

Een andere aanpassing in de wet zorgt ervoor parkeren op een voorbehouden laadplaats ook juridisch gezien wordt als een parkeeractie en niet als stilstaan. Met deze aanpassing kunnen EV-rijders niet langer claimen dat ze ‘stilstaan’ op een oplaadplek in een stad om betaald parkeren op een reguliere parkeerplek te voorkomen.