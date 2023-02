Slimme Belgen verdienen goud geld aan keuringen

Door een monopolie op autokeuringen in België en slim ondernemerschap worden er bakken met geld verdiend.

In Nederland maken we graag grappen over de intelligentie (of het gebrek daaraan) van onze zuiderburen. Volkomen onterecht blijkt nu na grondig onderzoek van Het Laatste Nieuws (HLN) en VTM Nieuws.

Autokeuringen in België

Even een beetje achtergrond. In Nederland zijn de autokeuringen als volgt geregeld. Wil je een Nederlands kenteken op je auto ga je bij de RDW langs (overheid) en voor je algemene periodieke keuring kun je terecht bij de plaatselijke garagist met APK keurmeester.

In België werkt het net wat anders. In elke regio heeft zijn eigen keuringsstation. Die grijze treurige keuringsstations zijn niet van de overheid, maar van privébedrijven die beslissen of de auto’s van onze zuiderburen de weg op mogen of niet.

Enkele van die bedrijven zijn zelfs familiebedrijven die al bijna honderd jaar geleden zijn opgericht. De keuringen zelf worden in opdracht van de overheid uitgevoerd. Voor die exclusieve opdracht binnen hun regio kregen ze tientallen jaren geleden een erkenning. Een “win for life” zoals de Vlaamse krant het zelf omschrijft.

Monopolie

Een door de staat gefaciliteerd monopolie dus. Dat komt vast niet alleen met rechten maar ook met plichten. Vooral voordelen toch wel. Elke bedrijf kreeg een regio toegewezen waar alleen zij als enige auto’s mogen keuren. Als klant mag je ook naar een andere regio, maar waarom zou je dat doen?

Klanten for life dus, want er is binnen de regio geen concurrentie. De meeste mensen komen hun hele leven bij hetzelfde keuringsstation. Stukje verplichte klantenbinding zeg maar.

En de plichten dan? Het is natuurlijk wel een beetje gereguleerd. Het staat vast hoe de controles uitgevoerd moeten worden en hoeveel de klant ervoor moet betalen. Van die vastgestelde inkomsten is 5 procent voor de bedrijven. Keiharde gegarandeerde winst per keuring dus.

HLN en VTM Nieuws rekende uit dat die winst in de afgelopen vijf jaar opliep tot 37 miljoen euro. Niet verkeerd zeg maar. Nog een kleine catch: Als er na het betalen van al hun kosten nog geld overblijft dan moet dat worden afgedragen aan de Vlaamse overheid. Maar, maak je verlies? Dan betaalt Vlaanderen dat terug.

Slimme Belgen

Oké: gegarandeerde winst, geen concurrentie en verlies maken is onmogelijk want de overheid past bij. En die overheid? Die controleert ook nog eens nauwelijks op de autokeuringen in België. Na doorlichting van de onderzoekers blijkt er ook nog eens zo’n half miljoen te weinig af gedragen.

Dat half miljoen is aan te tonen in de cijfers. Maar er is meer. Want naast dit “verdwenen” half miljoen rekenen de bedrijven ook doodleuk geld door aan de Vlaamse overheid voor diensten die helemaal niets met Vlaanderen te maken hebben.

Zo keuren de bedrijven ook Nederlandse auto’s waarvoor de Nederlandse overheid geld overmaakt. De keuringsstations eten dus van twee walletjes en rekenen gewoon dubbel af. Slim. Het mooiste? Het is nog legaal ook. Het is allemaal gebaseerd op een beslissing van het federale departement in 2012.

Nog slimmer

De bedrijven mogen dus maximaal 5 procent winst houden van de autokeuringen in België en moeten daarboven alles afdragen. Maar dit zijn private bedrijven en die willen natuurlijk gewoon geld verdienen. Dat maakt creatief!

Het onderzoek haalt het voorbeeld aan van het West-Vlaamse keuringsbedrijf KM van de familie van Damme. En nu wordt het smullen. Die richtte namelijk in 2001 een holdingvennootschap op die onder andere zorgt voor de schoonmaak van de keuringsstations.

Dat zijn namelijk kosten, die gaan aan de ene kant van de winst af en aan de andere kant zijn het inkomsten voor de familie die niet meetellen voor de winstbepaling van de keuringsstations.

Ook creatief is het oprichten van een holdingvennootschap waar de gebouwen inzitten van de keuringsstations. In het voorbeeld van KM huurde het keuringsstation dus van het andere familiebedrijf kantoorruimte. Zo maak je geld.

Verzekeringsmaatschappijen ruiken geld

Geen concurrentie, nagenoeg geen controle en een vast rendement voor jaren op rij. Dat maakt het uitvoeren van autokeuringen in België lucratief. Dat zag verzekeringsmaatschappij Touring ook. Die kochten in 2016 dus vrolijk een aantal van die keuringsstations op. Goede zet, want reus AG Insurance en bank BNP Paribas kochten voor grof geld Touring weer op eind 2022.

De vraag is of het wel wenselijk is dat verzekeringsmaatschappijen zich gaan bezig houden met de keuringen van auto’s. Alle data die daar bij komt kijken is natuurlijk reuze interessant voor de autoverzekeraars.

Kortom: voor slimme Belgen is het auto’s keuren lucratieve business! Meer controle lijkt na honderd (!!) jaar geen overbodige luxe.

Via: Het Laatste Nieuws

bedankt voor de tip: Maxxmoto.be