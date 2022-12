Alpina B7 Turbo/1 is epische jaren ’80 heerlijkheid

Kom kom, deze Alpina B7 Turbo/1 willen we allemaal.

Ah, hoe de tijden veranderen. Tegenwoordig doet een C-segment hatchback de 0-100 km/u sprint in 5 tellen en haalt ‘ie (zonder begrenzer) 270 km/u. Met een standaard Civic Type-R is dat echt geen probleem. Maar ja, dat kost je tegenwoordig 80 mille. De afschrijving zal dan ook niet mals zijn. Wellicht kun je dan beter investeren in deze dikke BMW.

Qua snelheidspotentieel scheelt het namelijk niet heel erg veel met de Japanse superhatch waar eergisteren de prijs bekend werd van gemaakt. Tegenwoordig is er niet zoiets als B8 Coupé, alleen een Alpina B8 Gran Coupé.

Dat was met de E24-generatie veel beter geregeld. Niet alleen maakte Alpina modellen op basis van de 6 Serie E24, er waren zelfs verschillende versies. Van de relatief milde Alpina B2 (230 pk), B8 (240 pk) B9 (245 pk tot 265 pk) tot de auto die je op de foto’s ziet: een Alpina B7 Turbo/1 Coupé.

Nummer 58 van de 110

Van die laatste zijn er 110 gebouwd en dit is nummer 58. De auto wordt te veil aangeboden via RM Sotheby’s. Nette Alpina’s met lage kilometerstanden zie je niet heel erg veel.

Het zijn kennelijk auto’s waar men graag in rijdt. Daarbij houdt het Apina Archive (leestip) heel veel bij. Dit exemplaar heeft 122.902 km op de klok. Niet heel erg weinig, maar voor een auto uit de jaren ’80 is het natuurlijk niets.

Onder de kap van de Alpina B7 Turbo/1 ligt een zes-in-lijn met turbo, nog voordat de BMW N54B30 een dingetje was. Het is een behoorlijk potent blok, een 3.5 liter met 330 pk. In dit geval is de motor gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak van Getrag (enkele Japanse exemplaren zijn namelijk met automaat geleverd).

Een sperdifferentieel en Bilstein-onderstel zijn ook aanwezig. In de jaren ’80 was dit een serieus snelle auto: 0-100 km/u in 5,9 seconden en een top van 265 km/u.

Schatting prijs Alpina B7 Turbo/1 Coupé

De kleurstelling (zwart op zwart) is niet heel bijzonder, maar ja, daar heb je nooit keuze in met dit soort auto’s. Daarbij is het absoluut niet lelijk. Uiteraard zijn er typische Alpina-details als de gouden striping, 20-spaaks velgen en frontlip. Ja, het is een tikkeltje fout, maar daar is helemaal niets mis mee. Conformisten maken zich daar druk om en een Alpina is altijd non-conformistisch.

De houten pookknkop, Recaro-sportstoelen en het sportstuur zien er geweldig uit. De telefoon is een hilarische accessoire. Ja, dames en heren, dit vonden wij vroeger echt mega-modern.

Heb je interesse? Goedkoop gaat het niet worden. Dat kunnen we al verklappen. De estimate (da’s Engels voor schatting) ligt op 90.000 tot 110.000 euro. Dat lijkt ons een meer verstandige investering dan een Honda Civic Type-R, toch?

Fotocredits: RM Sotheby’s.