Veel Nederlanders rijden op winterbanden in bloedhitte

Honestly.

Sommige mensen zijn van nature gedreven om actie te ondernemen. Anderen zijn passiever en hebben motivatie nodig om wat te gaan doen. In de categorie stronteigenwijs, lui en gewoon dom vallen honderduizenden Nederlanders.

We hebben een warme, droge zomer. Op het nieuws gaat het al maanden nergens anders over en tóch zijn er circa 500.000 personenauto’s die nog steeds met winterbanden rijden. Dat concludeert de BOVAG na een steekproef. Met deze hitte en het kurkdroge asfalt zijn winterbanden sterk in het nadeel. De remweg is langer, er is meer afrolgeluid, er is sprake van meer slijtage en het brandstofverbruik is hoger.

De BOVAG deed in het land steekproeven. In Zwolle, Roermond en Utrecht voerde de organisatie een willekeurige check uit bij 994 auto’s. Wat bleek, bij 57 van de 994 auto’s lagen er nog winterbanden onder de auto. Dat komt neer op 5,73 procent. De auto’s uit de steekproef waren van alle soorten en maten. Een huis-tuin-en-keuken gebakje als een Kia Picanto of Ford Ka, maar ook een zakenbak als een Tesla Model S.

Foto: Maserati Ghibli met winterbanden op 22 juli 2018. Via @hhitalia op Autojunk