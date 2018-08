Nieuw! Tesla’s krijgen een party & camper-modus

Waarom ook niet?

Tesla’s camper-modus is momenteel beschikbaar op de Model S, maar komt ook naar de Model 3 en Model X. Dat heeft Tesla CEO Elon Musk bekendgemaakt via Twitter. Het voordeel van een elektrische auto is dat de accu’s veel meer mogelijkheden bieden in vergelijking met een conventionele auto.

Met de camper-modus geactiveerd blijft lucht circuleren zodat je gerust kunt slapen in de auto met de ramen gesloten en de auto op slot. De functie kan overigens niet worden gebruikt tijdens een laadsessie. Op YouTube circuleren al jaren video’s van mensen die de Model S gebruiken als slaapplek met deze functie.

Daarnaast komt er een nieuwe party modus naar de Model S, 3 en X. Met deze functie ingeschakeld kun je 48 uur gebruik maken van onder meer het geluidssysteem in de auto. Ook is het mogelijk om mobiele apparaten op te laden. De volgende stap zou een koelkast in de kofferbak kunnen zijn. Of een uitklapbare elektrische barbecue. Tesla parkeren naast een kampvuurtje en genieten maar!