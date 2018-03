Kijk aan, de winterband houdt stand

Waar een wil is...

Het gekloot van Moeder Natuur de laatste maanden blijkt de winterbanden flink ten goede te zijn gekomen. Eerder las je al hoe dit voor de nodige problemen zorgde, doordat een behoorlijk aantal oelewappers pas een setje wilden hebben nadat de sneeuw al lang en breed was gevallen. De juiste of onjuiste motivatie daargelaten, heeft de hysterie toch voor een stijgende lijn gezorgd.

Dit blijkt uit de KwikFit Bandenmonitor. Ten opzichte van het voorgaande jaar, werden er in 2017 1,6 procent meer winterbanden gebruikt, waarmee het totaal op 33,4 procent komt. Hiervan bestond 15 procent uit Vredestein rubber, terwijl Michelin en Continental op de voet volgen met respectievelijk 13,8 en 12,2 procent.

Terwijl het winterrubber vrolijk steeg, gingen zowel de zomer- als vierseizoenenbanden er iets op achteruit. Hoewel een daling van 1,2 procent ten opzichte van 2016 op zich geen drama is, moet gezegd worden dat het aandeel zomerbanden 6 jaar geleden nog 65 procent was. Het aandeel vierseizoenenbanden, daarentegen, groeide de afgelopen jaren aardig door, maar kromp in 2017 met 0,3 procent.

Leggen we alle banden naast elkaar, dan zien we dat de fabrikanten Michelin, Continental en Vredestein de absolute favorieten zijn. Voor ieder soort rubber vormen zij het winnende trio. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor 42,5 procent van het gebruikte rubber in Nederland.