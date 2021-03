Nederlanders rijden steeds langzamer op de snelweg - Autoblog.nl

Geef eens gas! De snelheid op de snelweg komt soms zelfs onder de 100 km/u uit.

Ga naar de bakker en koop een taart met een kaarsje. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de maximumsnelheid overdag werd bijbesteld naar 100 km/u. Nu is het moment om elkaar aan te kijken en te zeggen “de tijd vliegt hè”. Dit is echter geen mijlpaal waar taart bij hoort. Sterker nog, het resultaat is dat het verkeer bijzonder langzaam is gaan rijden op de snelwegen.

Flitsmeister heeft er een snelheidsanalyse op los gelaten en komt tegenover het AD met een nare conclusie. Op sommige trajecten in Nederland zijn automobilisten behoorlijk langzaam gaan rijden. Uit angst voor een boete ligt de daadwerkelijke snelheid soms (flink) onder de 100 km/u. Als je streng de 100 km/u van de snelheidsmeter in je auto naleeft dan rij je inderdaad een lagere snelheid. Het verschilt uiteindelijk per auto hoe groot de afwijking is.

Voorbeeldje. Op het stuk snelweg A4 Leimuiden-Schiphol was de gemiddelde snelheid voor de invoering 99 km/u. Nu ligt die gemiddelde snelheid op een interessante 93 km/u. Ben jij zo’n boefje die net wat harder rijdt dan toegestaan, dan kunnen de snelheidsverschillen flink oplopen. Jorn de Vries, topman bij Flitsmeister, concludeert dat Nederlanders behoorlijk braaf zijn.

In principe was de verlaging van 130 km/u naar 100 km/u een tijdelijke maatregel van het kabinet. Als de stikstofuitstoot voldoende is teruggebracht bestaat de kans dat 130 km/u overdag weer de norm gaat worden. Zeker als de komende jaren het aantal elektrische auto’s op de wegen blijft toenemen is de kans aanwezig dat we teruggaan naar 130. Maar u weet, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.