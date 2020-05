Onder de hamer: Aston Martin DB7 met een Italiaans sausje

Deze Aston Martin DB AR1 combineert het beste van twee werelden en wordt nu aangeboden op een Amerikaanse veiling.

De fraaiste auto-ontwerpen uit de geschiedenis zijn bijna allemaal getekend door Italianen of Britten. Als je Brits en Italiaans design combineert zou je dus het beste van twee werelden moeten krijgen. Dat dit inderdaad zo is hebben Aston Martin en Zagato al diverse keren bewezen.

In 2003 bracht de samenwerking tussen Aston en Zagato de auto voort die we hier zien: de DB AR1. Deze afkorting stond gek genoeg voor American Roadster. De Britten en Italianen hebben dus een Amerikaanse roadster ontworpen. De reden voor deze benaming: de auto was exclusief voor de Amerikaanse markt bedoeld. De DB7 Vantage Volante diende als basis. Hoewel de auto nog duidelijk herkenbaar is als Aston Martin, is het koetswerk toch compleet anders. Het design bevat enkele typische Zagato-kenmerken, waaronder een prominent aanwezige double bubble.

De DB AR1 was de tweede Zagato-variant van de DB7. In 2002 was namelijk al de DB7 Zagato geïntroduceerd. In tegenstelling tot de DB AR1 was dit een coupé. Dat was niet het enige verschil. De DB7 Zagato had namelijk een ingekort chassis, terwijl de AR1 dat niet had. Daardoor was de DB7 169 mm korter. Verder deelden de beide modellen bijna alle designelementen, waaronder de grote grille, de ronde achterlichten en de welvingen op de flanken.

We hadden het over Britten en Italianen, maar aan dit ontwerp kwam ook een Deen te pas. We hebben het over Henrik Fisker, die op dat moment aan het roer stond van Aston Martins designafdeling. Hij was later natuurlijk verantwoordelijk voor de DB9 (samen met Ian Callum) en de V8 Vantage, voordat hij op eigen houtje verder ging.

De motor is onaangeroerd gebleven, Zagato is ten slotte een designhuis. Dat betekent dat onder de motorkap nog altijd een V12 ligt, die 420 pk produceert. Die is ten alle tijde goed te horen, want naar een dak kun je lang zoeken bij de DB AR1. Geen ideale auto voor Nederland dus. Desondanks heeft er wel een rondgereden in ons land, met Amerikaanse platen en al.

Als er nog iemand zo gek is om dat ding naar Nederland te halen, dan kan dat nu. Deze Aston Martin DB AR1 (nummer 55 van de 99) wordt nu namelijk aangeboden op een veiling. Bieden op dit bijzondere staaltje design kan op bringatrailer.com. Het hoogste bod is momenteel $171.000, oftewel €156.000. De veiling loopt nog een dag, dus je moet er snel bij zijn.