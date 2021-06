Dit is de goedkoopste Aston Martin van Marktplaats - Autoblog.nl

Over het algemeen is een Aston Martin erg duur. Laten we het daarom eens anders doen en op zoek gaan naar de goedkoopste Aston Martin van Marktplaats.

Soms zit je een beetje wat oudere artikelen op Autoblog te lezen en komt er ineens een klein ideetje bij je binnen. Ik doel daarmee op dit artikel waarin melding werd gemaakt van drie Aston Martin DB5’s. Verwachtte opbrengst, tussen de 4 en 7 miljoen pond. Autsj. Ok, je hebt dan ook echt wel een vette collectie, maar duur is het wel.

Kun je ook nog een beetje voordelig een Aston vinden?

Daar hebben we onze vrienden van Marktplaats natuurlijk voor. Want zoals jullie inmiddels wel weten, is daar álles te koop. Van gedragen boxershorts tot brandblussers en van Hello Kitty broodtrommels tot Aston Martins. En we hebben de goedkoopste voor je gevonden hoor. Geen probleem, we waren er toch.

Een Aston Martin met een V12

Je verwacht het wellicht niet, maar de goedkoopste Aston Martin van Marktplaats heeft een 5,9 liter V12. Het betreft hier namelijk een DB7 Vantage en die heeft in tegenstelling tot zijn Vantage-loze broertje een 12-pitter onder de kap.

En dankzij die motor ben je nog steeds een echt mannetje (M/V) als je ermee rijdt. De V12 in deze Aston Martin DB7 levert namelijk een niet misselijke 417 pk. Daarmee rij je in 5 seconden 100 en houdt het feest pas op bij 298 echte kilometers per uur.

Ook heeft de goedkoopste Aston Martin van Marktplaats een lekkere handgeschakelde 6-bak. Uit ervaring weet ik dat het niet de meest vergevingsgezinde bak is. Maar als je er eenmaal een beetje mee hebt leren omgaan is het allemaal een nog groter feest dan bij een automaat.

Hoeveel kost hij dan?

Goed nieuws, je hoeft geen miljoenen mee te nemen als jij de nieuwe baas van deze Aston Martin wil worden. Sterker, met een halve ton ben je er al meer dan ruim. De goedkoopste Aston Martin van Marktplaats kost namelijk ‘slechts’ 35.950 euro. Dat is nog altijd veel geld, absoluut. Maar je hebt wel een exemplaar van het het coolste merk ter wereld te pakken.

Interesse gewekt? Kijk dan hier naar de advertentie op Marktplaats. En als je er dan toch bent, kijk gelijk even voor een tweedehands smoking en wat Martini-glazen. Cheerio!