SSC komt met goedkoper ‘instapmodel’

Daar was nog wel ruimte voor, gezien de positionering van het topmodel.

Kennen we SSC nog? In 2007 wist dit Amerikaanse merk zich meteen goed op de kaart te zetten. Ze verbraken met de Ultimate Aero namelijk het officiële wereldrecord voor de snelste auto. Sindsdien is de vaart er een beetje uit. De Tuatara werd in 2011 geïntroduceerd en het duurde eindeloos voor het model in productie ging. Inmiddels is de productie dan eindelijk gestart. Gelukkig oogt de Tuatara een stuk moderner dan zijn voorganger en is het ontwerp zodoende nog niet verouderd.

Nu het einde van het Tuatara-project dan eindelijk in zicht komt, is het tijd om het voorzichtig over een nieuw model van SSC te hebben. Uiteraard moeten ze nog eerst nog wel even het wereldrecord terugveroveren. Het officiële record is momenteel in handen van de Koenigsegg Agera RS en staat op 447.19 km/u. Bugatti is hier al onofficieel ruimschoots overheen gegaan met de Super Sport 300+. Zij wisten namelijk de 490 km/u te overschreiden. Het is daarom maar zeer de vraag of het kleine SSC hier tegen op kan boksen. Maar goed, dat dacht men misschien in 2007 ook.

Zoals gezegd, zijn de Amerikanen ook verder aan het kijken. Ze hebben bij SSC namelijk al een nieuw model in gedachten. In tegenstelling tot voorheen gaat het deze keer niet enkel en alleen om topsnelheid. Jerod Shelby, oprichter van SSC, laat tegenover Top Gear weten dat er een model onder de Tuatara komt. Aangezien de Tuatara een monster is met 1.750 pk moet daar zeker ruimte voor zijn.

De Tuatara wordt ook maar in een zeer beperkte oplage gebouwd van 100 stuks. Jerod Shelby wil dat meer mensen van een soortgelijke auto kunnen genieten. Dat bewijst maar weer eens hoe grootmoedig Amerikanen zijn. De bedoeling is dus dat het nieuwe model van SSC goedkoper wordt, maar qua looks en prestaties nog steeds heel extreem is.

Details geeft Shelby nog niet prijs. Voordat we meer gaan horen over het nieuwe model van SSC verwachten we eerst nog de recordpoging. Aan zelfvertrouwen hebben ze bij SSC in ieder geval geen gebrek, zoals echte Amerikanen betaamt.