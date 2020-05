R&D-chef Mercedes: ‘Synthetische brandstoffen zijn kansloos’

Dat zijn vrij vertaald de woorden van Markus Schäfer.

Synthetische brandstoffen: het lijkt de ideale manier om de brandstofmotor langer in leven te houden. Er zijn dan ook diverse autofabrikanten die hier potentie zien. De technische baas van Volkswagen liet vorige maand nog optekenen dat de brandstofmotor langer meegaat dan veel mensen denken. De reden: synthetische brandstoffen. Ook McLaren ziet deze brandstoffen als alternatief voor elektrotechniek. Verder zijn er veel autofabrikanten die investeren in het ontwikkelen van deze brandstoffen.

Daarmee lijkt het erop dat er nog hoop gloort voor de oude vertrouwde verbrandingsmotor. Bij Mercedes denken ze daar echter anders over. Dat laat Markus Schäfer weten in een interview met Autocar. Hij zegt: “Als je een overvloed aan energie hebt, kun je die het beste direct in een batterij stoppen. Groene energie in een synthetische brandstof te stoppen is een proces waarbij je veel efficiëntie verliest.”

Schäfer laat dus duidelijk merken dat hij synthetische brandstoffen niet als een goede tussenoplossing ziet voor Mercedes. En als deze brandstoffen op grote schaal beschikbaar worden, verwacht hij dat deze eerst naar de vliegtuigindustrie zullen gaan. “Pas veel, veel later volgt de auto-industrie.” De R&D-chef ziet dat niet in de komende tien jaar gebeuren.

Als deze brandstoffen inderdaad pas over tien jaar beschikbaar worden voor de auto-industrie dan hoeft het niet meer. Tegen die tijd is de verbrandingsmotor waarschijnlijk al grotendeels uitgerangeerd. Daarom focust Mercedes nu dus volledig op elektrische aandrijflijnen in plaats van synthetische brandstoffen: “Als we een nieuw platform ontwikkelen, denken we in de eerste plaats aan elektrisch.”

Schäfer laat nog wel de deur op een kier voor andere opties: “We moeten de wetgeving en het consumentengedrag in de gaten houden.” Hij geeft echter aan dat dit de weg is nu Mercedes nu gekozen heeft. De EQC is momenteel de enige elektrische auto in het Mercedes-gamma en die lijkt niet echt aan te slaan. De EQA en EQS staan echter al te trappelen achter de coulissen.

Via: Autocar